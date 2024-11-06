我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普自行宣布當選 道瓊期指飆漲1000點 川普交易熱翻天

川普自行宣布當選 道瓊期指飆漲1000點 川普交易熱翻天

編譯陳苓／綜合外電
川普勝選，美股跳高，相關概念股也全面走升。（美聯社）
川普勝選，美股跳高，相關概念股也全面走升。（美聯社）

共和黨籍總統候選人川普選情一路領先，已經發布勝選演說，宣稱在選民普選票和選舉人團雙雙獲勝，取得逾300張選舉人票，參議院也由共和黨拿下。美股期指跳高，相關概念股也全面走升。

6日美股盤前，道瓊期指衝高1,000點、或2.4%，史坦普500期指大漲2%、那斯達克100期指也飆升1.7%。要是道瓊指數6日開盤時確實暴漲2%，將寫2023年來最大單日漲幅。

川概股的川普媒體科技集團（DJT）股價盤前驟升10%；特斯拉執行長馬斯克力挺川普，帶動特斯拉股價上揚，盤前漲逾3%。

美元強勢走升，比特幣也急漲9%，一度觸及75,000美元，改寫空前新高。川普先前誓言要讓美國成為「地表的加密貨幣首都」，並承諾要設立比特幣戰備儲蓄。

美國10年期公債殖利率升至約4.43%，主要是推測川普提議減稅和擴大開支，會提高財政赤字，而加徵關稅則可能讓通膨復燃。

高盛預測，川普勝選，加上共和黨囊括國會參眾兩院，會讓史坦普500急升3%，就算國會分治，也會揚升1.5%。

美股為何大漲表態？原因之一市場喜歡確定性，美聯社指出，川普在選舉人團票數上，擴大與副總統賀錦麗的差距，儘管尚有數州結果未定，但他似乎會獲得決定性勝選。

再來，川普主張減少管制，有利企業盈餘、成長、併購。川普最近來受訪時表示，解除管制是企業領袖的頭號議題。

第三，川普打算降低稅率，要將企業稅率從現行的21%降至15%，他也提出新的減稅案，將讓幾乎所有美國家庭受惠。他承諾要讓共和黨2017年的稅務法案永久化，並呼籲延長該法的關鍵部分。調降個人和企業稅率，能釋出資本花用，也能支持經濟和企業盈餘。

川普 共和黨 美股

上一則

零售商減少聖誕商品進口 沃爾瑪本季玩具比去年便宜10%

下一則

川普2.0重燃貿易戰疑慮…新興幣跌幅21個月最深 這國貨幣摔最慘

延伸閱讀

川普在佛州發表勝選談話 稱未來是「美國黃金年代」

川普在佛州發表勝選談話 稱未來是「美國黃金年代」
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報。（路透）

今年暴衝股價全蒸發 美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

2024-11-05 08:10
美國超過三分之二的州已結束投票。圖為賀錦麗支持者在選舉之夜造勢。(歐新社)

美2/3地區投票結束川普暫領先 道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

2024-11-05 22:05
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
分析師認為，若美超微不足恃，輝達除戴爾外，還可以轉單台灣的委託設計製造商（ODM）和惠與（HPE）。（路透）

美超微落難 除了戴爾之外還有誰得利？

2024-11-05 03:10

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍175：紅194

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍175：紅194
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史