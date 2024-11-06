零售商減少聖誕商品進口 沃爾瑪本季玩具比去年便宜10%

預估假期季買氣不振，零售商進口聖誕商品數量減少。（美聯社）

數據顯示，今年美國進口的聖誕樹、玩具和裝飾品數量不如往年，沃爾等零售商 因預計聖誕節 景氣平平而減少節日產品進口。

根據ImportYeti提供的美國進口數據，全球最大零售商沃爾瑪 大幅削減了聖誕節進口商品；截至9月30日的過去12個月，只進口了34萬公斤被標示為「聖誕節」的產品。而2023年9月30日的前12個月該零售商的進口量幾乎是今年的3倍：至少98萬公斤。在2022年的相同時期中，沃爾瑪進口了超過190萬公斤的聖誕產品。

沃爾瑪發言人表示，提單數據「僅描繪了我們採購的部分情況，因為排除了市場數據、國內品牌數據以及自有品牌的國內進口商數據等」。

零售顧問、前Target副董事長兼Hudson's Bay前執行長史托奇(Gerald Storch)表示，零售商「普遍預計今年假期銷售額增幅將低於去年」，「消費者用於隨意購買的錢越來越少。」

D.A. Davidson分析師維瑟(Linda Bolton Weiser)表示，今年的消費環境「遠非強勁」；沃爾瑪本季玩具平均價格為40.16元，比去年低10%。

根據ImportYeti的數據，所有美國公司、 包括沃爾瑪、Dollar General和其他業者今年聖誕節相關產品的發貨量與2023年大致相同，比2022年重量至少減少20% 。

截至2024年9月30日的過去12個月，美國企業進口了價值約1.41億公斤描述為「聖誕節」物品的產品。2022年同期，企業進口了約1.8億公斤聖誕商品，比今年增加22%。

可以肯定的是，這些進口數據僅反映零售商在美國進口的商品。

零售顧問公司Customer Growth Partners總裁強生表示，很難從假期商品進口數據中得出結論，「聖誕裝飾和玩具進口減少並不一定意味著淡季。」他預計今年假日季銷售額將成長4%，低於去年的4.1%。