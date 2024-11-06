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財經簡訊

財經新聞組／整理

南韓對Meta罰款1500萬元

南韓隱私監管機對社交媒體公司Meta處以216億韓元(1500萬美元)的罰款，原因是其非法收集Facebook用戶的敏感個資，包括有關其政治觀點和性取向的數據，並與數千名廣告商分享。經過4年調查，南韓個人資訊保護委員會得出結論，Meta在2018年7月至2022年3月期間非法收集了約98萬Facebook用戶的敏感訊息，包括他們的宗教、政治觀點以及是否加入同性婚姻，並與約4000家廣告商共享了這些數據。

特斯拉德國廠員工調薪4%

美國電動車製造商特斯表示，自11月初起，該公司已將柏林郊外的德國超級工廠所有員工的薪資提高了4%。一個月前，特斯拉表示將從11月1日起向當地500名臨時工提供長期工作。特斯拉補充說，長期以來一直批評格倫海德工廠工作條件的德國工會IG Metall並未參與調薪一事。

GM召回107輛Bolt電動車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，通用汽車(GM)將因火災風險而召回107輛Bolt EV和EUV車型。這次召回涵蓋先前維修過的2020-2022年Bolt車型。NHTSA表示，先進診斷軟體的安裝可能失敗，導致電池充滿或接近滿容量時存在潛在的失火危險。該機構建議受影響車款的車主將充電水平限制在90%，避免電池耗盡至續航里程剩70英里以下，並且不要在室內為電動車充電。

AI需求強勁 杜邦調升財測

由於電子和人工智慧(AI)技術的強勁需求，工業材料製造商杜邦公司將全年獲利財測調升至高於華爾街預期，因製造業新訂單受到AI激增和中國需求增加的推動。該製造商還受益於利率下降和材料價格下降。該公司將2024年調整後獲利財測調升至每股3.9元左右，高於先前的3.7至3.8元，也高於分析師預期的3.77元。

會計違規 ADM降獲利財測

全球穀物貿易商Archer-Daniels-Midland(ADM)調降全年獲利預期，並表示在發現更多會計違規行為後將修改之前的財務報表。該公司將2024年調整後每股獲利預測從先前預測的5.25至6.25元下修至4.5至5元。ADM於3月在內部調查發現公司內部業務部門之間的一些銷售未正確記錄後，更正了過去6年的財務數據。

特斯拉 電動車 德國

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