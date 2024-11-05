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紐時上季數位訂戶不如預期 大選前夕工會又鬧罷工 股價重挫近8%

編譯吳孟真／綜合外電
紐約時報科技工會（Tech Guild）挑美國總統大選前一日發動罷工，可能衝擊該報對大選報導。（路透）
紐約時報科技工會（Tech Guild）挑美國總統大選前一日發動罷工，可能衝擊該報對大選報導。（路透）

紐約時報（New York Times）上季營業利益年增16%，總訂戶數首度突破1,100萬，但純數位訂戶數增速放緩，也不如預期，此外，紐時科技工會（Tech Guild）更挑美國大選前夕發動罷工，導致該公司股價4日收盤大跌近8%，為2月以來最大跌幅。

紐時4日公布，第3季總營收為6.402億美元，大致符合預期，因數位廣告增加；訂閱營收年增8.3%，數位廣告銷售也躍增8.8%至1.18億美元，雖低於預期，但為兩年多來最大增幅。調整後每股盈餘為45美分，超越預期的41美分。

然而，第3季純數位訂戶僅增加26萬，少於上季的30萬，也遜於Visible Alpha訪調分析師預期的28萬。含數位和紙本的總訂戶數1,109萬，首度突破1,100萬大關，但低於市場預期的1,114萬。紐時目標為在2027年前，總訂戶數達到1,500萬。

展望本季，紐時預測訂閱營收將增加7%至9%，中間值略低於LSEG預估的8.2%。

上季財報數據顯示，紐時透過將其核心新聞內容綁定生活風格產品如Wirecutter、體育網站The Athletic和遊戲如Wordle來推動成長的策略，受到通膨仍居高檔、讀者縮減支出的衝擊。

此外，大選一般來說會為媒體帶來更多的閱聽眾。福斯（Fox）同期財報亮眼，即受惠於政治廣告數量增加。然而，紐時訂戶數的成長速度，在大選前的幾個月就已經開始放慢。

不僅如此，代表紐時約600名含軟體開發人員和數據分析師等科技與技術部門員工的科技工會，挑在5日大選前夕，即當地時間4日上午9時起，在紐時總部外罷工，引發對大選報導可能受阻的疑慮。

該工會所代表的員工，負責操作驅動紐時全方位數位營運的後台系統。罷工行動不僅可能影響該報對總統大選的報導，還有全國數百名眾議員和數十位參議員的選舉，後者將決定誰將取得明年在華府的主導權。

紐時財務長William Bardeen表示，紐時「有效地和工會合作的紀錄良好」，現正致力於達成一項新的、公平的合約。

罷工 眾議員 美國大選

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