川普若勝找馬斯克砍2兆美元支出 哪些股票最受影響

針對馬克斯可能任職白宮，投資銀行Piper Sandler列出100支可能最受影響的股票，波音及通用動力在內的權重股恐出現大幅波動。(路透)

距美國總統大選剩一天，策略師除了為川普 或賀錦麗勝選可能帶來的經濟影響做準備外，還考慮萬一馬斯克 在白宮任職的風險。

川普曾表示，上台後將成立政府效率委員會，找馬斯克執掌，而後者承諾致力推動削減聯邦預算2兆美元。彭博資訊引述投資銀行Piper Sandler，列出100支可能最受影響的股票，認為波音（Boeing）及通用動力（General Dynamics）在內的權重股恐出現大幅波動。

Michael Kantrowitz領導的團隊表示，隨著川普獲勝機率上升，一籃子對政府支出最敏感的股票表現不佳，凸顯出市場擔憂川普政府會如何對待依賴聯邦資金的公司。

Kantrowitz說他的名單是為了凸顯對政府預算計畫敏感的股票。名單上有莫德納（Moderna）、聯邦快遞、CVS Health和Honeywell International等巨擘，涉及的產業包括航空航太設備、國防製造、生物製藥、醫保方案提供商。但他強調，並非上了名單的所有股票都面臨負面風險。

他說：「如果共和黨大獲全勝，隨國防開支增加，一些航空航太和國防股可能獲得提振，偏向積極影響。」