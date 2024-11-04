我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

商家木板封窗防美國大選暴動 10%選民怕內戰爆發

馬斯克百萬抽獎爆黑箱？ 挺川委員會認了「有挑過」

川普若勝找馬斯克砍2兆美元支出 哪些股票最受影響

編譯季晶晶／綜合外電
針對馬克斯可能任職白宮，投資銀行Piper Sandler列出100支可能最受影響的股票，波音及通用動力在內的權重股恐出現大幅波動。(路透)
針對馬克斯可能任職白宮，投資銀行Piper Sandler列出100支可能最受影響的股票，波音及通用動力在內的權重股恐出現大幅波動。(路透)

距美國總統大選剩一天，策略師除了為川普或賀錦麗勝選可能帶來的經濟影響做準備外，還考慮萬一馬斯克在白宮任職的風險。

川普曾表示，上台後將成立政府效率委員會，找馬斯克執掌，而後者承諾致力推動削減聯邦預算2兆美元。彭博資訊引述投資銀行Piper Sandler，列出100支可能最受影響的股票，認為波音（Boeing）及通用動力（General Dynamics）在內的權重股恐出現大幅波動。

Michael Kantrowitz領導的團隊表示，隨著川普獲勝機率上升，一籃子對政府支出最敏感的股票表現不佳，凸顯出市場擔憂川普政府會如何對待依賴聯邦資金的公司。

Kantrowitz說他的名單是為了凸顯對政府預算計畫敏感的股票。名單上有莫德納（Moderna）、聯邦快遞、CVS Health和Honeywell International等巨擘，涉及的產業包括航空航太設備、國防製造、生物製藥、醫保方案提供商。但他強調，並非上了名單的所有股票都面臨負面風險。

他說：「如果共和黨大獲全勝，隨國防開支增加，一些航空航太和國防股可能獲得提振，偏向積極影響。」

川普 馬斯克

上一則

巴菲特「熊蹲蹲」看跌美股 第3季沒買回任何庫藏股

延伸閱讀

英議員法拉吉喊話川普：若敗選就去打高爾夫 別再搞國會暴動

英議員法拉吉喊話川普：若敗選就去打高爾夫 別再搞國會暴動
川普勝選怎應對？南韓對美有高額貿易順差 計劃多採購美能源

川普勝選怎應對？南韓對美有高額貿易順差 計劃多採購美能源
馬斯克百萬抽獎爆黑箱？賓州法官放行 挺川委員會認了「有挑過」

馬斯克百萬抽獎爆黑箱？賓州法官放行 挺川委員會認了「有挑過」
最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

熱門新聞

輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

歷史性時刻…Nvidia將納入道指取代英特爾 這1招見奇效

2024-11-01 18:51
不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

2024-11-04 08:08
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
輝達將取代英特爾，納入道指成分股。(路透)

取代英特爾 Nvidia納道指成分股 華府關切

2024-11-02 21:20
蘋果智慧手表Apple Watch Ultra 2。(路透)

蘋果Apple Watch專利侵權官司獲勝 獲賠250美元

2024-10-28 13:25
美股上漲，投資人等待大型科技股的財報，以繼續推動那斯達克綜合指數本周再創新高。地緣政治局勢降溫也提振了投資人信心。台積電晶片意外間接出貨給華為，股價大跌。路透

等待科技股財報 道指漲 台積電ADR罩川普陰影重挫

2024-10-28 17:30

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百