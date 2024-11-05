大選拉鋸 專家籲投資人備戰 股、債、利率等恐受影響

歷史經驗顯示，不管是哪一黨勝出，股市長期都會上漲。 (歐新社資料照片)

美國總統與國會大選5日登場，但今年選情太過拉鋸，川普 、賀錦麗 最新民調依然膠著，不管是白宮主人或聯邦參眾兩院的掌控權，都還在未定之天，專家提醒，投資人應準備因應幾種不同結果。以下是市場關鍵領域與幾個重要指標可能受到的影響。

股市

歷史經驗顯示，不管是哪一黨掌控白宮與兩院，股市長期都會上漲。但今年兩黨擁抱的政策全然不同，對市場的影響可能截然不同，但無論誰勝出，其產業規範、補貼及稅務等政策都將受制於國會。短期而言最大疑慮便是選舉結果拖很久才出爐，衝擊市場信心。

債市

美國公債殖利率 近來走揚，10年期公債殖利率更一度衝四個月高點。在選後幾天，美債殖利率預料將劇烈震盪，長期來看，不管誰當選，都將使聯邦預算赤字擴大、公債供應增加、並推升通膨，只是賀錦麗有較明確的財源，對利率衝擊較小。

美元

「川普交易」已推升美元，川普提高進口關稅並擴增赤字的政策可能提高通膨，支撐了美元匯價。荷蘭合作銀行外匯主管佛莉認為，若川普勝選，不需國會支持便能提高關稅，對通膨的影響可能讓聯準會明年1月結束寬鬆周期，美元利多將維持至少到2025年底。若賀錦麗贏了，美元升勢可能迅速消退。

利率政策

若賀錦麗勝選、兩院維持兩黨分治，Fed可能維持目前規畫路線。若川普勝選而Fed暫緩降息，可能遭批評太過政治化，因此Fed可能要先看到實際執行的政策，再調整利率的預期路徑。Fed遭遇的另一個威脅是決策受干預程度，川普已主張美國總統能對Fed決策置喙。

黃金價格

隨著投資人對美國大選與地緣政治的不確定性避險，國際金價今年來頻頻改寫歷史新高，不管誰勝出，各國央行都將繼續買進黃金，可望繼續提供行情支撐。

資訊類股

人工智慧（AI）需求2025年預料還不會退燒，但可能遭遇兩位候選人的政策逆風，包括賀錦麗將延續、甚至強化拜登政府的法規規範立場；川普提議加徵關稅，可能會對與中國往來的企業股價造成寒蟬效應。但特定產業受到影響程度也取決於兩院選舉結果。

汽車業

川普勝選可能代表綠能補貼消失，可能拖慢電動車銷售成長，但也有利於通用和福特等車廠生產的傳統汽車。兩位候選人政策對汽車類股的影響為利弊參半，特斯拉則可望成為大贏家，既能受惠於賀錦麗政府的電動車補貼政策，執行長馬斯克也對川普政府有影響力。

能源業

川普想擴大美國原油鑽探，意味石油類股可能上漲，賀錦麗勝選則有望提振太陽能、風力及其他再生能源股。但川普第一任打貿易戰，導致美國對中國原油出口下滑。能源股也受國際情勢影響，拜登主政時期，因國際油價高漲，2022年石油股表現優於大盤。川普在位時，綠能股也擊敗傳統能源股。