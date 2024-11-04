不管大選誰贏 州稅與地方稅抵扣上限將面臨修改

不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。(取材自pexels)

前總統川普 任內於2017年通過稅改法案，州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)設下1萬元上限，住在紐約州 、加州等高稅率州民眾較為吃虧。華爾街日報（WSJ）4日報導，不管總統大選何人勝出，州稅與地方稅抵扣上限都將面臨修改。

前任共和黨 籍紐約州聯邦眾議員芮德(Tom Reed)說，由於協助推動2017年稅改法案的SALT條款，後來在紐約市淪為不受歡迎人物(persona non grata)。他說，SALT條款為州稅與地方稅抵扣訂定1萬元上限，幫聯邦政府創造數千億稅收，讓其他項目獲得減稅福利。

芮德說，州稅與地方稅抵扣1萬元上限對紐約州西部與他所代表的國會選區來說影響不大，但紐約州其他共和黨籍國會同僚卻憤怒不已，因為較為富有的紐約郊區，居民個人所得稅與房產稅(property taxes)負擔較重。芮德2022年辭去國會議員職務。

報導指出，來自高稅州的共和黨與民主黨國會議員，七年來嘗試推翻共和黨當年推出的SALT條款，但一直沒能成功，推翻條款的最佳時機如今終於到來。

曾任參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稅務助理的德勤顧問公司(Deloitte)稅務政策小組副主任安娜‧泰勒(Anna Taylor)表示，州稅與地方稅抵扣上限是非常複雜的議題，兩黨迄今都沒能找出解決之道。

2017年稅改法案將於2025年到期失效，不管2024年總統大選由誰勝出，屆時都將面對修法問題。

反對1萬元上限的陣營已經開始準備，如果來自紐約州、新澤西州、加州的國會議員行動一致，不管哪一黨在國會位居些微多數，都能形成足夠勢力的陣線，擋下任何未能解決SALT條款疑慮的提案。

報導指出，州稅與地方稅抵扣1萬元上限引發爭議與絕大多數稅務政策不一樣，正反意見並不是出自政黨立場，而是地理區域。

2017年稅改法案由當時總統川普簽署生效，但川普今年改變立場，發言表示贊成取消州稅與地方稅抵扣1萬元上限。

不過，民主黨內出現看法分歧，某些進步派人士支持維持州稅與地方稅1萬元抵扣上限，因為受到衝擊大多是較高收入家庭。

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