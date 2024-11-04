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網路詐騙猖獗 美政府和銀行都怪對方要負更多責任

編譯吳孟真／綜合外電
美國銀行業協會執行長尼可斯（Rob Nichols，圖右）呼籲政府應建立國家詐騙防治策略，打擊詐欺將需由上而下的「全政府策略」。（美聯社）
美國銀行業協會執行長尼可斯（Rob Nichols，圖右）呼籲政府應建立國家詐騙防治策略，打擊詐欺將需由上而下的「全政府策略」。（美聯社）

美國網路詐騙日益猖獗，聯邦政府和銀行都認為對方應負擔更多解決此問題的責任。政府希望銀行能更一貫地補償詐騙受害者，銀行則要求政府加強預防詐騙的措施。

Business Insider報導，金融分析業者IPX研究發現，去年有近三分之一美國人受網路詐騙所害，平均每人損失1,600美元。另據美國聯邦貿易委員會（FTC），去年消費者投訴遭網路詐騙的損失金額逾100億美元。

FTC數據也顯示，使用付款應用程式（App）的消費者，投訴的損失達2.1億美元。

這讓美國銀行業者也相當頭痛。美國銀行業協會（ABA）執行長尼可斯呼籲，聯邦政府應建立國家詐騙防治策略。他在10月的ABA年會演說時表示，國會應「設立並資助」詐騙與詐欺防治辦公室（Office of Scam and Fraud Prevention）。

尼可斯說，打擊詐欺將需「由上而下的全政府策略」。他也表示，政府應成立「金融犯罪情報中心」，德州已有一所，且是當地「執法單位的強大助力」。

尼可斯也籲請FTC建立詐騙案簡訊資料庫，讓「所有合法營利事業都能使用」。他認為這類資料庫有助銀行監督詐騙手法的演化，並更有效地「教育顧客」。

在此同時，美國政府也不斷呼籲金融機構提高對詐騙受害者的補償。

美國消費者金融保護局（CFPB）8月啟動對摩根大通、美銀（BofA）和富國銀行（Wells Fargo）的調查。這三家銀行都是行動支付服務Zelle的部分所有人。

在此之前，美國參議院的一個調查委員會發現，這三家銀行去年對有爭議的交易所做的補償比率，由2019年的62%掉到38%。

8月時，三位民主黨參議員也提出一項法案，將更新1978年的「電子資金移轉法」（Electronic Fund Transfer Act），要求金融機構在消費者受詐騙所害時，分擔更多責任。

聯邦政府 詐欺 行動支付

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