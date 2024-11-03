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「股神」巴菲特選前大肆賣股 現金入袋為安

編譯廖振堯／即時報導
巴菲特在總統大選前持續賣股，持有滿手現金。(路透)
巴菲特在總統大選前持續賣股，持有滿手現金。(路透)

本屆總統大選勝負難料，金融市場籠罩不確定性，「股神」巴菲特(Warren Buffett)也不得不持續賣股，以求現金入袋為安，連他最愛的蘋果(Apple)持股都減持到兩年前的三分之一。

新聞周刊(Newsweek)報導，在2021年供應鏈危機、接著通膨飆升之前，波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)投資組合約維持約1500億元現金，近三年來持續賣出蘋果、美銀等公司的股票，使得波克夏目前現金飆升至超過3250億元，創下該公司的紀錄。

巴菲特2022年曾表示「目前情況我完全不介意建立現金部位。」波克夏2023年1月持有9億1560萬股、價值約1600億元的蘋果股票，佔該公司股票投資組合的40%，該年Q2便開始拋售蘋果股票；到今年7月初，波克夏的蘋果持股價值降至約842億元、9月底降至699億元。一些分析師指出，這是波克夏營利再次低於預期所導致，巴菲特停止回購股票以增加現金供應，再加上賣股使得現金增加480億元。

隨著大選前市場緊張不安，這些現金供應可能會派上用場。巴菲特曾說他相信聯邦政府可能在未來幾年提高稅收，以抵銷持續的預算赤字，因此有必要出售一些股票先確定獲利。

投資人則猜測若是川普當選，他在能源方面的巨額支出、激進的關稅政策、軍事預算加強，可能會導致工業和化石燃料產業、國防承包商的成長。另一方面，嘉信理財(Charles Schwab)今年稍早研究從1948年開始在每位總統下投資史坦普500指數的情況，發現最強勁的增長發生在民主黨領導的白宮。有些人則認為快速成長使得科技股過於昂貴、難以持續買進，導致股價下跌。

波克夏 投資 巴菲特

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