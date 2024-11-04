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波克夏增持現金砍蘋果股 一年來拋售近三分之二持股

編譯湯淑君／綜合外電

「股神」巴菲特波克夏公司第3季繼續大舉脫售持股，包括進一步減持蘋果持股25%，現金水位突破3,000億美元，再創新高，顯示避免從事重大收購交易，並繼續調節大型持股，可能是考量股票價位已高和避免投資組合過度集中。上季營業利益則下滑6%。

波克夏2日發布財報說，第3季售出約1億股蘋果股票，持股總數砍到3億股，與第2季末的4億股相比減持25%。截至9月底，蘋果持股總值降至699億美元，低於第2季末的842億美元。

波克夏從去年第4季開始減持蘋果股票，今年第2季大砍近50%，第3季再砍25%，至此已一連四季減碼。短短一年間，巴菲特累計拋售近三分之二蘋果持股，持股價值與2023年顛峰時的1,780億美元漸行漸遠。

這顯示巴菲特態度轉變。2022年，他稱蘋果是波克夏股票投資組合「四巨人」之一。今年股東會上，他表示，與波克夏長期投資的兩支大型持股可口可樂、美國運通相比，蘋果「是更佳的企業」。當時他說：「除非某種戲劇性事件發生，真的改變資本配置策略，否則蘋果仍會是我們最大投資。」但他也表示，考量股市提供的選擇以及世界局勢，「不介意提高現金部位」。

波克夏持續拋售蘋果股票的確切動機不明。巴菲特曾表示，未來數年，基於預算赤字持續擴大，美國聯邦政府極可能增稅，那將降低波克夏未來售股的資本利得。分析師另揣測，可能是因為股票估值已高，以及調節持股以免投資過度集中。

波克夏2日說，今年已實現稅後投資收益達765億美元。

波克夏近來持續大賣持股，不只是蘋果。第3季售出總值361億美元股票，包括數十億美元的美銀（BofA）股票。這一波波售股行動很可觀，使波克夏一連八季股票投資呈現淨賣超。

上季波克夏僅買進15億美元股票，顯然巴菲特在美國股市找不到什麼吸引人的投資目標。

巴菲特用售股所得買進美國短期國庫券，使波克夏現金水位升到3,252億美元，再創新高。

波克夏第3季營業利益年減6%至100.9億美元，反映保險承保收益減少。上季淨利262.5億美元，或A股每股18,272美元，相較於去年同期的127.7億美元或每股8,824美元，當時股價下跌使波克夏投資的帳面價值縮水。

波克夏 投資 巴菲特

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