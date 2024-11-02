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美債波動劇烈、美股連摔二日後收高 投資人關注美大選和Fed下周決策

編譯劉忠勇／綜合外電
NBC新聞最新民調顯示，兩位總統候選人目前勢均力敵。（歐新社）
NBC新聞最新民調顯示，兩位總統候選人目前勢均力敵。（歐新社）

英特爾（Intel）和亞馬遜（Amazon）上漲帶動下，美國股市周五在連摔二日後反彈，道瓊工業指數上漲289點。投資人對10月就業報告不如預期並不以為意，目光轉移下周的美國大選結果以及聯準會（Fed）決策是否釋出更多利率動向。

道瓊工業指數周五上漲0.7%，那斯達克綜合指數和史坦普500指數各漲0.8%和0.4%。英特爾大漲7.8%，因本季業績展望優於預期；亞馬遜大漲6.2%，則因第3季營收和獲利成長強勁。蘋果上季營收創下歷來同季新高，但股價下跌1.2%，拖累道瓊工業指數。

在英特爾鼓舞之下，費城半導體指數上漲1.1%，台積電ADR上漲1.3%，一周下來仍各跌4.1%和5.2%。

美債波動劇烈，美國10月就業報告不如預期，華爾街更加篤定聯準會（Fed）今年剩下兩次開會都會降息。美國10年期公債殖利率周五早盤一度大跌，隨後又轉而走高，收在4.361%，連續七周上揚。華爾街不少人認為，就業成長可能只是因颶風和波音技師罷工而被壓抑。

市場預期Fed將在下周和12月18日將各降息1碼（0.25個百分點），明年1月底前累計降息幅度低於60個基點，這表示明年年初可能按兵不動。

據Bespoke Investment Group策略師表示，史坦普500指數在2024年截至10月底上漲20%，是1936年以來美國總統選舉年中最強勁的表現。他們指出，如此漲幅預告同年會有比正常更強勁的收尾表現。

美國5日的投票日勢必引發金融市場一番折騰，但同時也排除近來糾纏市場的一大不確定因素。NBC新聞最新民調顯示，兩位總統候選人目前勢均力敵，但從近日金融股出表現和公債殖利率上揚來看顯然倒向川普會當選。投資人預料，無論投票結果如何，短期波動仍在所難免。

Greenwood Capital投資長陶德（Walter Todd）認為，若共和黨獲勝，可能會出現「利多出盡」的獲利了結行情。他認為，若賀錦麗獲勝，則可能引發更嚴重的賣壓。

哪一黨將控制國會，也是投資人考量的另一變數。美國眾院和參院若維持各由一黨主導的局面，或許有助於抑制預算赤字膨脹，很多人認為這正是導致市場長期利率上揚，不利股市的原因。

Hartford Investment 全球投資策略師雅各布森說：「我認為對市場來說，最好的結果就是政府分治的局面，在這種情況下，市場將上漲，並出現一波反彈。」

緊接著美國大選過後，就是台北時間周五凌晨的Fed決策，焦點將在於Fed主席鮑爾對利率走向的看法。

摩根大通經濟學家費羅利（Michael Feroli）說：「即使選舉在周四前塵埃落定，我們認為前景的不確定性仍高，Fed對前瞻指引應會更為審慎。」

殖利率 投資 就業

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