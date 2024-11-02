成本低+電力需求穩 Dominion Energy第3季獲利超預期

Dominion Energy第3季獲利超出華爾街 的預期。主要是受惠益於較低的成本和炎熱天氣期間穩定的電力需求。

公用事業公司從主要由人工智慧技術和資料中心推動不斷增長的電力需求中受益，同時在創紀錄的氣溫下家庭和企業的用電量增加。

美國能源資訊署(EIA)預測電力消耗將在2024年和2025年創下歷史新高。

這家總部位於維吉尼亞州 瑞奇蒙的公司第3季總營運收入從去年的38.1億元增至39.4億元，而總營運成本下降了2%至27.2億元。

上個月，Dominion與電子商務巨頭亞馬遜 簽署了一項協議，在該公用事業公司位於維吉尼亞州現有發電站附近開發核子專案。

Dominion的維吉尼亞公用事業公司為全球最大資料中心市場提供服務，該市場超過美國接下來5個最大資料中心市場的容量總和。

LSEG數據顯示，該公司將全年營業獲利財測縮窄至每股2.68-2.83元，維持2.75元中值不變，略低於分析師預期的每股2.77元。

該公司7至9月當季的營運收益為每股98分，高於分析師預期的每股93分。