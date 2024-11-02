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美股最錢線/AI銷售差 英特爾吹破牛皮

財經新聞組／綜合報導

英特樂觀的營收財測掩蓋了這家陷入困境的公司痛點：大力吹捧的人工智慧(AI)晶片並未達到銷售預期。

這家晶片製造商放棄了2024年銷售價值超過5億元Gaudi加速器晶片的預期。在與分析師的電話會議中，執行長基辛格(Pat Gelsinger)將採用速度較慢歸因於與Gaudi相關的軟體，以及從第二代晶片向第三代晶片的過渡。

Gaudi令人失望的表現凸顯出英特爾在AI領域持續遭遇的困境：多年來該公司拒絕選擇一項可以對抗其快速發展的競爭對手輝達的策略；它還顯示了英特爾在兌現對投資人承諾方面所面臨的挑戰。

由輝達GPU驅動的ChatGPT在2022年底推出後，基辛格希望英特爾的AI晶片能夠贏得新業務。

當他的團隊預測最多能賣出5億元時，基辛格認為這個數字還不夠高。他認為如果輝達的可比銷售額更高，英特爾必須預計至少10億元。所以該公司在2023年7月宣稱Gaudi將帶來價值超過10億元的「機會管道」。

但當時英特爾尚未從代工晶片製造商台積電獲得足夠的供應來實現目標。

今年1月，英特爾告訴投資人，AI晶片交易的金額可能超過20億元。4月時，基辛格表示，預計2024年此類AI收入將超過5億元。

但分析師們也不客氣。美國商銀的艾莉亞(Vivek Arya)質問：如果英特爾的CPU晶片商品化但「沒有具競爭力的AI產品」，英特爾的業務會是什麼樣子？「英特爾目前的AI策略到底是什麼？」

Running Point Capital投資長舒爾曼(Michael Ashley Schulman)認為，英特爾的成本削減和高成長重點表明該公司可能會反彈。但他也有疑問：「令人擔憂的是基辛格可能誇大了前景和進展。」英特爾執行長「可能沒有像他所需要的那樣對營運槓桿和客戶忠誠度擁有完全的把握」。（財經新聞組）

晶片 AI 投資

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