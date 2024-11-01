支付歐洲一次性稅費102億 蘋果本季淨利被拖累

iPhone銷售成長6%，是個好兆頭。（美聯社）

蘋果第4財季營收和每股獲利超出華爾街的預期，但在該公司根據歐洲稅收決定支付一次性稅費後，淨利大幅下滑。

蘋果本季支付了102億元的一次性所得稅費用，以解決一項溯自2016年的長期案件；該案件涉及該公司在愛爾蘭的稅務處理方式。

蘋果本季淨利為147.3億元，合每股97分，而去年同期淨利為229.6億元，合每股1.47元。扣除一次性稅費後，蘋果調整後每股獲利1.64元，年增12%。

整個財年營收成長約2%達到3910.4億美元。9月當季營收成長6%；目前其現金部位有1566.5億元。

iPhone 整體營收成長6%，這是iPhone 16在市場上表現良好的第一個跡象。這款最新設備於9月20日上市，為蘋果本季的新品銷售提供了大約一周的時間。它仍然是蘋果最重要的產品，占公司整體銷售額的近49%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook)表示，該公司對Apple Intelligence充滿期待。這是一款適用於iPhone和Mac的人工智慧(AI)系統，已於本周隨iOS 18.1的更新推出。

蘋果的iPad業務在蘋果所有硬體產品線中成長最為強勁，銷售額成長8%達到69.5億元。部分銷售來自被壓抑的需求。蘋果在經歷2023年全年沒有發布新iPad的後，於5月發表了全新的iPad Pro和Air機型。

蘋果Mac業務本季營收年增2%達到77.4億元，其中包括返校季筆記型電腦銷售。庫克指出，這個增幅是由MacBook Air的銷售推動的；該產品在春季更新了新晶片。

包括iCloud等線上訂閱、谷歌搜尋收入和蘋果硬體AppleCare保固的服務部門仍然是個巨大的市場，銷售額成長12%達到近250億元。然而，蘋果的服務收入低於LSEG的預期。

該公司的「其他產品」或「穿戴式裝置」涵蓋AirPods耳機、Homepod揚聲器和Apple Watch，該部門的收入低於預期的90.4億元，年減3%。該公司本季與新款iPhone一起發布了新款Apple Watch和AirPods。