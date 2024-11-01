美股最錢線／谷歌廣告太強 掩蓋AI支出憂慮

上個財報季，祖克柏向華爾街證明，人工智慧(AI )支出不會扯後腿，只要其他業務令人印象深刻就好。

Alphabet本周提醒投資 人它的表現也不錯。這項業務在該公司財報中完美呈現。

如果說近幾個月來有關投資回報的問題似乎削弱了對AI的熱情。在獲利較去年增加近40%、股價上漲5%後，華爾街似乎忘記了一開始的問題是什麼。

谷歌 新任財務長阿什肯納齊(Anat Ashkenazi)在財報電話會議上表示，AI基礎設施的巨額支出並沒有減少。她指出，明年資本支出將再次增加。但谷歌超出共識的表現強化了人們的看法，即該公司正以正確的方式支出，並以贏得新業務作為回報。

Jefferies分析師在財報發布後發表報告指出：「AI越來越像熟練的操縱工具，提高了廣告效果，吸引了雲端客戶，也提高了內部效率。」「前景看來很樂觀，消費者、廣告商和企業將繼續支出。」

谷歌的強大市場地位和一系列業務也平息了人們對監管打壓的擔憂，不過司法部仍暗示該公司可能會被分拆。

Wedbush分析師在30日的報告中寫道：「我們仍然認為，谷歌搜尋主導地位面臨的結構性風險被誇大了，隨著谷歌度過這個過渡期，我們對搜尋業務的長期前景持樂觀態度。」

Pivotal Research Group分析師烏羅達札克(Jeffrey Wlodarczak)寫道，即使在搜尋業務中斷的最壞情況下，谷歌仍有其他途徑。該公司可能大規模擴張其高獲利的雲端業務，加上YouTube的成長，將刺激穩健的財務成長。

當然，對支出的擔憂並沒有消失。谷歌高層特別提到，隨著商業客戶和網路使用者接受新工具，它們的AI投資成果仍處於早期階段。

目前尚不清楚生成式AI可以解決什麼問題。以谷歌為例，該技術最終將改變其核心搜尋業務。但就目前而言，即使是最小的回報也綽綽有餘。（財經新聞組）