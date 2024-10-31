微軟Azure雲端收入增33% Meta每日活躍用戶不如預期

微軟 第1財季獲利和營收都超出預期，因為Azure雲端 基礎設施業務成長速度快於預期。

根據財報，微軟在截至9月30日當季營收年增16%。淨利為246.7億元，高於去年同期的222.9億元。

本季生產力和業務流程收入達到283.2億元，成長了12%，高於StreetAccount調查的分析師一致認為的279億元。也比管理層7月預測的204.5億美元中位數高出38%。

Azure和其他雲端服務收入本季成長率為33%，高於市場共識的32.8%，而StreetAccount的共識是29.4%。

包括Azure、Windows Server和企業服務在內的總體智慧雲端部門創造了240.9億元的收入，上漲了20%，也比StreetAccount共識預測240.4億元略高。

微軟縮小了更多個人運算部門規模。第一財季貢獻了131.8億元的營收，成長約17%，高於StreetAccount共識的125.6億元。

該公司設備銷售額和設備製造商的Windows作業系統授權銷售額成長了2%。產業研究機構Gartner估計，當季PC出貨量下降1.3%。

微軟的人工智慧投資 仍然是投資人的主要關注點，該公司正在建設基礎設施並增加晶片支出以處理更繁重的工作負載。微軟是ChatGPT創建者OpenAI的主要投資者；該公司在本月初的一輪融資中估值為1570億元。

Meta第3季業績雖超出預期，但每日活躍用戶(DAU)低於預期。

上季每股盈餘6.03元，高於LSEG預期的5.25元；營收405.9億元，高於LSEG預期的402.9億元

該公司預計第4季營收將在450至480億元間。中位數高於分析師共識的463億元。

Meta第3季DAU年增5%達到32.9億，低於分析師預期的33.1億。

該公司表示，2024財年總支出將在960至980億元間，低於先前960至990億元的財測。資本支出將從370至400億元上修至380至400億元。