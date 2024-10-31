歐元區第3季經濟成長0.4%

歐盟統計機構公布的初步數據顯示，歐元區第3季經濟成長0.4%，高於經濟學家之前預計的成長0.2%；第2季歐元區經濟成長0.3%。西班牙是成長率最高的國家之一，較上季成長0.8%；愛爾蘭則成長了2%。歐元區最大經濟體德國第3季經濟意外成長0.2%，避免了一些經濟學家預測的經濟衰退，因為它正在努力應對其關鍵製造業的低迷。

阿茲海默藥物推升百健業績

百健(Biogen)第3季營收和調整後獲利超出預期，同時提高了全年獲利財測，因為其突破性阿茲海默症藥物Leqembi和其他新產品的銷售強勁。百健目前預計全年調整後獲利將在每股16.1至16.6元之間，高於先前預測的每股15.75至16.25元。但仍預計2024年銷售額將出現低個位數百分比下降。Leqembi使用量過去幾季一直在上升；第3季銷售額為6700萬元，其中美國銷售額3900萬元。

禮來財報不佳 下修獲利財測

禮來公司(Eli Lilly)第3季獲利和營收未達預期，並大幅下修全年調整後獲利財測。該製藥商目前預計全年調整後每股獲利在13.02至13.52元間，低於先前每股16.1至16.6元的預測。禮來公司也下修今年營收財測上限，預計銷售額在454至460億元之間；先前的營收財測上限高達466億元。截至9月30日當季調整後每股盈餘1.18元，低於預期的1.47元；營收114.4億元，低於預期的121.1億元。

選前利率 走升 房貸需求停滯

上周房貸利率在5周內第4次上升，導致再融資 再次回落。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸申請總量基本持平，較前周下降0.1%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.52%升至6.73%，為7月以來最高水準；房貸再融資申請本周下降6%，但比一年前同周增加84%；當時30年期固定利率高出113個基點。

上季GDP年增2.8% 低於預期

美國經濟第3季再次呈現穩健但略顯令人失望的成長，強勁的消費者支出推動了就業，超出了經濟放緩的預期。美國商務部發布的經通膨和季節性調整後的數據，7至9月國內生產毛額(GDP)年化成長率為2.8%，低於《道瓊》經濟學家預期的3.1%。第2季經濟成長率為3%。