Vans母公司VF Corp重組有成

Vans製造商VF Corp經歷兩季虧損後終於轉虧為盈，在執行長達瑞爾(Bracken Darrell)領導下進行業務重組，重點關注其支柱Vans業務，並在2025財年年底之前節省約3億元的成本。該公司正在出售非核心業務，包括潮牌Supreme。重組行動在第2季展現出取得進展的跡象，Vans業務的銷售額僅下降了11%，而上季下降21%。這家Timberland和North Face母公司仍預計本季營收將下降1%至3%，但與前兩季相比降幅已縮小。

輝瑞 業績超標 調升全年財測

輝瑞第3季營收和調整後獲利超出預期，該公司的新冠疫苗和抗病毒藥物Paxlovid提振了銷售額。這家製藥巨頭也調升全年財測，目前預計調整後每股獲利在2.75至2.95元間，高於先前每股2.45至2.65元的財測。預計營收在610至640億元之間，高於先前595至625億元的營收預測。

第3季調整後每股盈餘1.06分，高於預期的62分；營收177億元，遠高於預期的149.5億元。

PayPal獲利優 營收略遜預期

PayPal第3季獲利優於預期，但營收略低於預期。本季營收較去年同期的74.2億元成長約6%至78.5億元，低於78.9億元的預測。淨利為10.1億元，合每股99分，而去年同期為10.2億元，合每股93分。截至9月30日當季支付總額較上年同期增加9%達到4226億元，略高於分析師平均預期的4225億元。營業獲利率 為18.8%，超過StreetAccount預測的17.4%。活躍帳戶總數為4.32億，比去年同期成長1%，超過平均預期的4.305億。雖然接受率從一年前的1.91%下滑至1.86%，但交易獲利率卻從45.4%升至46.6%。

皇家 加勒比4度調升全年財測

皇家加勒比公司今年第4次調升全年獲利財測，因為對私人目的地和較涼爽的遊輪旅行地點的高需求以及多次票價上漲。郵輪需求的激增仍然強勁，客戶也在船上活動上大肆揮霍，推動了皇家加勒比、挪威郵輪和嘉年華郵輪等營運商的成長。然而，擁有全球最大遊輪的皇家加勒比公司警告，預計第4季獲利將受到颶風米爾頓的打擊。根據LSEG彙編的數據，該公司預計第4季調整後每股獲利將在1.4至1.45元之間，而預期為1.58元。