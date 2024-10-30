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麥當勞全球同店銷售額下降1.5% 但美國轉趨成長

財經新聞組／綜合報導

麥當勞上季獲利和營收超出分析師預期，美國餐廳扭轉了上季同店銷售下滑的局面。

該財報並未提及最近在13州爆發的大腸桿菌疫情；該疫情與麥當勞的4盎司(Quarter Pounder)漢堡有關。

麥當勞第3季淨利為22.6億元，合每股3.13元；低於去年同期的23.2億元，合每股3.17元。

不計某些項目，這家速食巨頭每股獲利3.23元，高於預期的3.2元。

淨銷售額成長3%達68.7億元，高於預期的68.2億元。

然而，根據StreetAccount的估計，該速食連鎖店的全球同店銷售額下降了1.5%，比華爾街預期的下降0.6%還要大，主要是受到該公司國際市場的拖累。

美國同店銷售額成長0.3%，扭轉了上季同店銷售額的下滑趨勢，但仍略弱於StreetAccount預測的0.5%增幅。其美國餐廳的客流量略有下降，該公司將銷售額的成長歸功於其行銷活動和6月底推出的5元超值套餐。

顧客們減少了在餐廳的支出，導致麥當勞及其競爭對手採取折扣和其他行銷手段來吸引顧客重回它們的餐廳。麥當勞於8月推出限時限量珍藏版杯子。

該公司的兩個國際部門的同店銷售額與上季相比降幅更大。包括法國、德國和澳洲的國際營運市場部分同店銷售額下降2.1%；國際開發許可市場部門受中東和中國需求疲軟的影響，同店銷售額下降了3.5%。

展望第4季，目前尚不清楚大腸桿菌的爆發會如何影響美國的銷售額，特別是在消費者對如何花錢和在哪裡花錢變得更加挑剔的情況下。

麥當勞高層已採取措施向顧客保證菜單上的食品均可安全食用，包括將4盎司漢堡從受影響地區的菜單中撤下，直到其漢堡肉餅的嫌疑被排除。由於洋蔥條被視為可能來源，麥當勞在暫停與供應商泰勒農場的合作關係後，在大約900家餐廳提供不含洋蔥成分的4盎司漢堡。

麥當勞 疫情 澳洲

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