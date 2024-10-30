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美8月房價再漲0.3% 房貸利率上升 潛在買家保持觀望

財經新聞組／綜合報導

由於供應仍然緊張，美國單戶住宅價格在8月上漲，加上房貸利率上升，繼續讓潛在買家保持觀望。

聯邦住房金融局(FHA)表示，繼7月上漲0.2%後，8月房價上揚0.3%。繼7月年增率上修至4.7%後，與去年相比，8月房價上漲了4.2%。7月年率原值為4.5%。

聯準會上個月開始降息後，房貸利率最初下降，但由於可靠的經濟數據迫使交易員放棄下個月再次降息50個基點的希望，房貸利率在過去4周上升。房貸金融機構Freddie Mac的數據顯示，上周最熱門的30年期固定利率房貸平均利率從前一周的6.44%升至6.54%。

許多屋主的房貸利率低於4.0%，降低了他們將房屋投放市場的動力，尤其是在他們必須購買新房子的情況下。

FHFA研究與統計部副主任瓦亞(Anju Vajja)表示：「緩慢但持續的房價上揚以及鎖定利率的影響，導致住房負擔能力持續面臨挑戰。」

中西北部、中西南部和大西洋中部地區的房價穩定上漲。但中東北部和新英格蘭地區的8月房價下跌。

所有9個人口普查地區的房價均較上年同期上漲，其中中東北部、新英格蘭、中大西洋、中東南部和中西北部漲幅較大。中西南部、山區和太平洋地區略有成長。

利率 房價 新英格蘭

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