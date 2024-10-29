未達門檻 印尼 禁售新iPhone

印尼工業部表示，科技巨頭蘋果公司的智慧型手機iPhone 16將不被允許在印尼銷售，因為它們不符合該國關於使用本地製造零件的規定。印尼工業部發言人Febri Hendri Antoni Arief發布聲明表示，印尼要求國內銷售的某些智慧型手機至少包含40%的本地製造零件，但iPhone 16並未滿足這項要求。不過只要用戶支付必要的稅金，這些手機仍然可以從國外帶進供個人使用。

Robibhood推選舉衍生交易

Robinhood宣布推出美國總統選舉活動合約，讓客戶能夠根據他們對副總統賀錦麗和前總統川普之間激烈競爭的預測進行交易。在散戶中很受歡迎的該平台表示，總統選舉活動合約將自28日開始向限量用戶推出，並且進行交易的客戶必須是美國公民。事件衍生性商品交易涉及買賣合約，允許交易者推測選舉、經濟數據發布或政策決定等特定事件的結果，而無需擁有與這些事件相關的基礎資產。

諾華支付Monte Rosa授權費

美國生技公司Monte Rosa Therapeutics表示，瑞士製藥巨頭諾華將向該公司支付1.5億元預付款，以獲得開發、製造和銷售某些候選藥物的全球授權許可。該協議涵蓋一類名為「分子膠降解劑」的藥物，其目標是與某些現有藥物難以治療的疾病相關的異常蛋白質功能。Monte Rosa還將有資格獲得高達21億元的未來付款以及美國境外淨銷售額的授權使用費。諾華公司的暢銷藥Entresto和治療血小板缺乏症的Promacta將於明年失去美國專利保護。

AT&T表示已與康寧公司達成一項價值10億元的多年協議，購買光纖、電纜和連接解決方案，這家美國電信巨頭希望擴大其高速互聯網服務。隨著美國無線市場面臨放緩，AT&T及其競爭對手Verizon等電信公司加倍投入高速網路業務，而這個領域長期以來一直由康卡斯特等寬頻公司主導。AT&T方案的需求也在增加；該方案允許客戶以折扣價將其高速光纖數據與其無線電話服務結合。該公司預計與康寧的交易將促進其網路擴展並提高效能，同時最大限度地降低部署成本。