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美債步入月線下跌 未來2周進入關鍵考驗期

編譯黃淑玲／綜合27日電
美債年底前走勢會如何，未來兩周是關鍵。(路透)
美債年底前走勢會如何，未來兩周是關鍵。(路透)

美國公債市場遭逢六個月來最大的拋售之後，未來兩周進入影響年底以前走勢的關鍵時期。

本周債市關注焦點，先是周三（30日）財政部將公布未來債券發行規模，接著是周五的非農就業報告，這項10月的就業數據，將顯示美國經濟降溫程度是否足以支持進一步降息的合理性。

下周更是重要，11月5日總統大選，11月7日聯準會（Fed）宣布利率會議的決定。聯準會上次在9月召開的利率會議後，展開寬鬆貨幣政策。

紐約梅隆財富管理（BNY Wealth）投資長格蘭特（Sinead Colton Grant）說，「未來兩周可能發生很多事情，這是到目前為止一個非常重要的周期」。聯博私人財富管理投資長查洛夫（Alex Chaloff）認為，「未來幾周的風險確實很高。」

彭博資訊指出，兩周內一連串的重要事件，增加了未來幾周拋售勢頭可能增強的風險，尤其是在投資者為大選結果做準備的情況下。跡象之一是，交易員正在為尋求保護投資組合免受殖利率飆升影響的期權布局，支付今年以來最高成本。

過去一個月美債大幅下挫，因為美國經濟持續強勁，使得投資人對Fed未來幾個月降息幅度產生懷疑。另外，總統大選增加了不確定性，部分投資人認為，川普如果勝選將推高殖利率。因為川普的減稅和關稅措施，勢將加劇通膨壓力並使美國必須將利率保持在高點。

儘管Fed在9月以降息50個基點（2碼）的幅度開始寬鬆貨幣，但在陸續公布的經濟數據顯示美國經濟正在以相對較快的速度擴張後，交易員放棄了一度盛行的Fed將繼續迅速降息的預期。

於是美債殖利率急劇上升，推升了整個市場的借貸成本，令美國公債現在邁向4月以來首次月線下跌。

未來兩周這些重要數據也有可能支撐債市。例如，財政部料將保持下一季公債招標的規模穩定，避免任何供應面壓力。聯準會青睞的通膨指標，個人消費支出（PCE）平減指數將在本周四公布，經濟學家預期最新的PCE將顯示物價壓力有所緩解。

對於非農就業，數字料將顯示職位空缺數量下降。彭博訪調經濟學家預期10月非農就業人數增加11萬人，低於前月的25.4萬人，但這數據可能受到近期颶風和波音罷工的影響有所扭曲。

未來兩周的其他經濟熱點還包括美國多家重要企業的財報發布，以及中國人大常委會在北京舉行會議，可能提出新措施提振中國經濟。

殖利率 投資 就業

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