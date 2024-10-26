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美投資級債「破盤價」？法人解析：把握降息初期逢低入手時機

記者崔馨方／即時報導
這波聯準會降息後美債價格雖然有所回升，但現在仍低於長期平均價。 （路透）
這波聯準會降息後美債價格雖然有所回升，但現在仍低於長期平均價。 （路透）

這波聯準會降息後美債價格雖然有所回升，但現在仍低於長期平均價，保德信指出，目前的美國投資級債價格距離歷史均值仍有一段上漲空間，眼見降息趨勢持續，債券價格可望走升，現在正是進場撿便宜的好時機。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，美國投資級債大多為大型企業所發行的債券，因此基本面相對穩定，信用前景亦佳，然而其價格卻因2022年以來聯準會暴力升息而大幅下滑，甚至一度出現84.03元的低價，跌幅逾20%，儘管在今年聯準會9月降息後價格出現反彈，但最新價格93元仍舊低於過去20年平均，堪稱投資級債的「破盤價」。

從數據來看，美國投資級債基本面持續好轉，黃相慈分析，根據JPMorgan統計，美國投資級債信評上調與下調的比率，在今年上半年達到創紀錄的5.2倍，第2季有1940億美元的美國投資級債被調升信評，同期間，僅有140億美元的債券被下調評級，顯示整體信評表現相對正向。

黃相慈認為，美國經濟軟著陸是基本預期情境，穩健的企業基本面，搭配通膨放緩及未來寬鬆的貨幣政策，有利債市投資情緒，配合目前美國投資級債強勁的技術面，包括資金持續流入，以及第四季淨發行量下降等，預期至年底前多數時間利差將維持在窄幅區間內整理。

在產業選擇上，黃相慈建議，現階段較為看好基本面強勁的銀行業，料其有能⼒應對後續上升的壞帳，另外，更高的資本要求將有利其信用，此外亦看好能源，特別是油價有望維持在每桶70美元以上，⽀撐能源業發行人獲利及去槓桿。至於債券信評方面，建議聚焦BBB級債券，並關注潛在Rising star利差收斂機會。

投資 債券 降息

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