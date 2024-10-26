選舉迫近 美債面臨危機或轉機？10年期殖利率周線連六升

美國公債25日賣壓再起，殖利率回升，使基準的10年期公債殖利率周線連六升，六周升幅為一年來最大。（路透）

美國公債25日賣壓再起，殖利率 回升，使基準的10年期公債殖利率周線連六升，六周升幅為一年來最大。分析師提醒投資 人，11月5日美國總統選舉日迫近，債市進入不確定期。

短期與長期公債殖利率全面上揚

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率25日攀升3.1個基點至4.096%，是8月15日以來最高收盤價位，全周躍升14.5個基點，過去四周累計升幅達53.4個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美債殖利率25日攀升3.1個基點至4.232%，周線升幅達15.8個基點。至此，10年期殖利率已連六周走高，期間升幅總計58.3個基點，是至少一年來最大的六周升幅。

30年期美債殖利率也挺升3.3個基點，收在4.5%，全周共升高11.8個基點。

官員淡化Fed大幅降息 展望

聯準會（Fed）決策官員對未來貨幣政策的看法備受市場關注，最新發言顯示他們對進一步降息的語調轉趨保守。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克(Beth Hammack)周四就說：「就通膨而論，我們不敢說已達成任務。」其他官員在評論進一步降息展望時，也表示必須「深思熟慮」、「謹慎」並且「耐心」行事。

根據芝商所（CME）FedWatch網站，聯邦資金期貨價格顯示，交易員如今認為11月Fed降息1碼（0.25個百分點）機率達95.1%，按兵不動機率估為4.9%，降息2碼機率為0%。目前聯邦資金利率目標區間為4.75%~5.0%。

周五公布的密西根大學10月消費者信心指數升至70.5，是六個月最高。同日公布的耐久財訂單下滑0.8%，連續第二個月走低，但小於經濟學家預測的1%降幅。

選前戒慎恐懼心理發酵

自9月中以來，美國公債殖利率大致走高，除了經濟成長力道穩健降低Fed再次大幅降息可能性外，另一主因是選舉賭盤和民調顯示共和黨總統候選人川普勝選機率升高。投資人擔心，共和黨若大獲全勝，拿下白宮和國會兩院，有利川普兌現減稅和關稅競選支票，那將推升聯邦財政赤字，也將導致通膨復熾，都不利美國公債後市。

LPL金融公司首席技術策略師特恩奎斯特說：「市場重新調整預期，變得更貼近Fed的預測，是殖利率反彈的背後緣由，但非唯一因素。市場對美國赤字擴增的顧慮日益加深，而且不確定誰會在下個月贏得白宮，或許也在背後推升殖利率。」

經濟與選舉展望都不明

市場專家提醒投資人，美國債市正進入不確定時期，一來經濟前景仍不明，颶風侵襲美國可能導致下月初公布的10月就業數據遭到扭曲；二來選舉結果難以逆料，慎防11月5日大選後市場波動加劇、價格走勢更戲劇化。

Advisors Capital基金經理人凱利與史特勞斯表示，已勸告客戶此時不宜貪圖高殖利率而拉長存續期，或持有劣質公司債導致承擔更大的信用風險。他們說：「根據歷史經驗，信用利差比目前水準顯著收緊的可能性相當低，況且，倘若任一黨在即將來臨的選舉大獲全勝，可能見到長期殖利率驟升。因此，現在根本不是追逐殖利率的時機。」

債市鐘擺又可能轉向了？

另有投資人認為，美國公債殖利率或許已升過頭，畢竟Fed和其他主要央行降息是大勢所趨。

摩根士丹利投資管理公司投資長卡隆就表示，基於通膨持續趨緩和Fed可望進一步降息，「到頭來，債券殖利率升幅有限，這不太可能是殖利率走高趨勢的開端，不過是修正罷了」。

過去18個月來，債市一再修正對Fed降息展望。從原先期待大幅降息，以致美債價格漲太兇，然後行情隨市場修正預期而回落，如此這般周而復始。

Columbia Threadneedle資深全球利率策略師艾胡塞尼認為，此刻債市「鐘擺已擺向另一邊」，從投資人「高估」Fed降息幅度擺向「低估」。他說：「我覺得，此刻市場對經濟成長太樂觀，對財政赤字擴增又超級敏感，所以低估了Fed未來必須降息的程度。我正押注於此。」