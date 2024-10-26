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「超級財報周」將近…那指創盤中新高 大選、Fed影響投資氣氛

編譯劉忠勇／綜合外電
接下來面臨科技巨人密集發布業績的「超級財報周」，美國大選也迫近，投資人如坐針氈。（路透）
接下來面臨科技巨人密集發布業績的「超級財報周」，美國大選也迫近，投資人如坐針氈。（路透）

科技股周五攀升，帶動那斯達克綜合指數盤中攻抵歷史新高，而史坦普500指數和道瓊工業指數一連六周漲勢告終。接下來面臨科技巨人密集發布業績的「超級財報周」，美國大選也迫近，投資人如坐針氈。

那斯達克綜合指數盤中一度上漲1.5%至18,690.01點，超越之前創下的盤中高峰 18,671.07點，但終場漲幅收斂至0.6%，略低於7月10日歷史新高收盤水準。史坦普500指數微跌不到0.1%，道瓊工業指數下跌0.6%，連續五個交易日下跌，周線各跌1%和2.7%。

費城半導體指數周五漲1.1%，台積電ADR大漲2.8%，周線分別上漲0.1%和1.3%。

科技股在大型科技公司密集發布財報前反彈。「科技七雄」的Alphabet（周二）、Meta（周三）、微軟（周三）、亞馬遜（周四）和蘋果（周五）都將在下周公布業績。超微和英特爾也分別在周二和周四盤後公布財報。

聯準會（Fed）9月中旬降息以來，原本降息所帶動的類股輪動走勢失寵。大型科技股表現再度優於大盤，標準普爾500資訊科技類股上漲7% ，相較之下，大盤僅上漲約3% 。

BCA研究公司的美國證券首席策略師坦克爾（Irene Tunkel）指出，「科技七雄」因獲利較佳以及投資人看好人工智慧（AI）而受益。

下周公布財報的五大巨人市值龐大，合計占標準普爾500指數權重23%，這表示未來幾天市場對財報的反應很容易左右大盤走勢。

投資人尤其關注這些大型股擴大AI支出是否開始展顯成效。據美銀估計，AI超大規模資料中心業者（hyperscaler）——微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta今年資本支出將增加40%，標準普爾500指數其他公司的資本支出2024年反而下降1%。

此外，美國10年期公債殖利率從上周4.08%繼續攀升至4.22%，一面反映市場對Fed降息幅度的預期降低，一面也因川普當選勝算增加、投資人押注未來關稅在內的政策可能導致通膨上揚。

美國下周五也將公布10月就業報告，經濟學家估計新增就業14萬個，不論實際數據過高或過低，都可能會改變市場信心。接下來一周就是選舉日，緊接著又是Fed決策。屆時投資氛圍都可能出現極大變化。

投資 降息 AI

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