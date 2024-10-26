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Hoka、UGG、New Balance跑鞋熱賣 德克斯調升全年財測

財經新聞組／綜合報導

由於需求強勁，德克斯戶外用品(Deckers Outdoor)第2季業績超越預期並調升全年銷售財測。

Hoka、UGG、New Balance和費德勒支持的On等時尚創新品牌深受消費者歡迎，尤其是在跑步品類，並蠶食了Nike等巨頭的市場。

Deckers財報顯示，第2季Hoka銷售額成長近35%，而UGG品牌則成長了13%。

Telsey Advisory Group分析師泰爾西(Dana Telsey) 表示：「Deckers在不確定的宏觀營運環境中繼續取得強勁業績，證明了其強大的市場地位和健康的品牌組合可以繼續推動長期成長。」

隨著零售商用消費者喜愛的產品補充庫存，Hoka已經在迪克體育用品店和諾德斯特龍百貨公司順利上架。

Truist Securities分析師齊維洛(Joseph Civello)表示：「該公司在推動品牌熱度和提升全球品牌知名度方面表現良好，並將增加行銷投資視為一項重要的策略決策，應可繼續支持營收成長。」

Deckers預計全年銷售額將成長12%達到48億元；先前的預測為成長10%到47億元。

上季淨銷售額為13.1億元，超出預期的12億元；調整後每股獲利為1.59元，高於預期的1.23元。

Deckers未來12個月的預期本益比為25.95，而Nike為26.59，On為43.62。

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