高價產品需求強 Q3業績超預期 高露潔調升財測
牙膏製造商高露潔棕欖調升全年銷售額和獲利預測下限，該公司因高價產品的需求強勁，第3季業績超出預期。
由於生活成本不斷上升，消費者一直優先考慮日常必需品的支出，而不是非必需品，這推動了高露潔棕欖等消費品公司的銷售。
即使價格多次上漲，但對該公司口腔護理和衛生產品的需求仍在增加。
為因應原料和包裝成本上漲而實施的連續漲價，有助高露潔棕欖第 3 季獲利率擴大了260個基點，達到61.1%。
該公司的業績與同行金佰利公司形成鮮明對比。金佰利公司22日下修全年銷售預期，因為消費者將其價格較高的個人護理產品換成了更便宜的替代品。
高露潔棕欖執行長華萊士表示：「我們預計今年底前將繼續執行強勁的廣告投資，因為我們專注於打造品牌。」
RBC分析師莫迪(Nik Modi)表示：「考慮到消費者的壓力以及主要專業寵物零售商希望為消費者提供更多平價產品，我們的確對整個寵物部門存在一些擔憂，不過高露潔棕欖相對於同行而言自主性更好，而且希爾思(Hills)的分銷優勢仍然存在。」
該公司預計2024年淨銷售額將成長3%至5%，而先前的預期為2%至5%。
預計調整後全年獲利成長率為10%至11%，高於之前預期的8%至11%。
該公司第3季售價上漲了3.1%，而有機銷量則成長了3.7%。
根據LSEG彙編的數據，高露潔棕欖上季調整後獲利為每股91分，高於分析師平均預期的89分。
其第3季淨銷售額為50.3億元，略高於預期的50億元。
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