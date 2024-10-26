高價產品需求強 Q3業績超預期 高露潔調升財測

牙膏製造商高露潔棕欖調升全年銷售額和獲利預測下限，該公司因高價產品的需求強勁，第3季業績超出預期。

由於生活成本不斷上升，消費者一直優先考慮日常必需品的支出，而不是非必需品，這推動了高露潔棕欖等消費品公司的銷售。

即使價格多次上漲，但對該公司口腔護理和衛生產品的需求仍在增加。

為因應原料和包裝成本上漲而實施的連續漲價，有助高露潔棕欖第 3 季獲利率擴大了260個基點，達到61.1%。

該公司的業績與同行金佰利公司形成鮮明對比。金佰利公司22日下修全年銷售預期，因為消費者將其價格較高的個人護理產品換成了更便宜的替代品。

高露潔棕欖執行長華萊士表示：「我們預計今年底前將繼續執行強勁的廣告投資 ，因為我們專注於打造品牌。」

RBC分析師莫迪(Nik Modi)表示：「考慮到消費者的壓力以及主要專業寵物零售商 希望為消費者提供更多平價產品，我們的確對整個寵物部門存在一些擔憂，不過高露潔棕欖相對於同行而言自主性更好，而且希爾思(Hills)的分銷優勢仍然存在。」

該公司預計2024年淨銷售額將成長3%至5%，而先前的預期為2%至5%。

預計調整後全年獲利成長率為10%至11%，高於之前預期的8%至11%。

該公司第3季售價上漲了3.1%，而有機銷量則成長了3.7%。

根據LSEG彙編的數據，高露潔棕欖上季調整後獲利為每股91分，高於分析師平均預期的89分。

其第3季淨銷售額為50.3億元，略高於預期的50億元。