我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」

高價產品需求強 Q3業績超預期 高露潔調升財測

財經新聞組／綜合報導

牙膏製造商高露潔棕欖調升全年銷售額和獲利預測下限，該公司因高價產品的需求強勁，第3季業績超出預期。

由於生活成本不斷上升，消費者一直優先考慮日常必需品的支出，而不是非必需品，這推動了高露潔棕欖等消費品公司的銷售。

即使價格多次上漲，但對該公司口腔護理和衛生產品的需求仍在增加。

為因應原料和包裝成本上漲而實施的連續漲價，有助高露潔棕欖第 3 季獲利率擴大了260個基點，達到61.1%。

該公司的業績與同行金佰利公司形成鮮明對比。金佰利公司22日下修全年銷售預期，因為消費者將其價格較高的個人護理產品換成了更便宜的替代品。

高露潔棕欖執行長華萊士表示：「我們預計今年底前將繼續執行強勁的廣告投資，因為我們專注於打造品牌。」

RBC分析師莫迪(Nik Modi)表示：「考慮到消費者的壓力以及主要專業寵物零售商希望為消費者提供更多平價產品，我們的確對整個寵物部門存在一些擔憂，不過高露潔棕欖相對於同行而言自主性更好，而且希爾思(Hills)的分銷優勢仍然存在。」

該公司預計2024年淨銷售額將成長3%至5%，而先前的預期為2%至5%。

預計調整後全年獲利成長率為10%至11%，高於之前預期的8%至11%。

該公司第3季售價上漲了3.1%，而有機銷量則成長了3.7%。

根據LSEG彙編的數據，高露潔棕欖上季調整後獲利為每股91分，高於分析師平均預期的89分。

其第3季淨銷售額為50.3億元，略高於預期的50億元。

寵物 投資 零售商

上一則

美股最錢線/配合監管要求 基金被迫拋售科技股

下一則

中國智慧手機出貨 連4季升溫 vivo蟬聯第一

延伸閱讀

美股三大指數齊揚 台積電ADR漲近3%

美股三大指數齊揚 台積電ADR漲近3%
Q3定價抵銷中國虧損… GM北美獲利超預期今年三度調財測

Q3定價抵銷中國虧損… GM北美獲利超預期今年三度調財測
加熱菸、ZYN尼古丁袋熱銷 菸草商PMI調升財測

加熱菸、ZYN尼古丁袋熱銷 菸草商PMI調升財測
中國業績慘 Starbucks暫不發布財測

中國業績慘 Starbucks暫不發布財測

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
美國前總統川普。美聯社

川普若勝選市場會怎樣？比特幣狂歡、這資產很慘

2024-10-18 13:59
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐