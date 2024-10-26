美國麥當勞大腸桿菌來源疑「生洋蔥」速食連鎖店暫下架

麥當勞的Quarter Pounder漢堡使用遭污染的生菜，造成多人住院，一人死亡。（美聯社）

在生鮮洋蔥被認定為麥當勞 大腸桿菌爆發的可能來源後，美國主要速食連鎖店採取行動，暫時將其從菜單上剔除。這暴露出餐館反復出現的噩夢：對餐廳業者而言，農產品要比牛肉還不受污染更難。

美國農業部(USDA)23日表示，洋蔥可能是中西部和一些西部各州麥當勞大腸桿菌疫情 的罪魁禍首。該疫情已造成49人患病、1人死亡。該公司全美1萬4000家餐廳中，有五分之一將Quarter Pounder從菜單上撤下。

過去幾年，漢堡肉一直食源性疾病的主要源頭，隨後美國聯邦衛生監管機構嚴格管理了牛肉污染問題；之前與Jack in the Box漢堡相關的大腸桿菌爆發導致各州有170多人住院，造成4人死亡。專家表示，與牛肉相關的疫情爆發如今已變得更加罕見。

專家表示，最大的區別是牛肉是煮熟的，而新鮮農產品是未煮熟的。羅格斯大學食品科學與安全專家沙夫納說，正確的烹飪是防止污染的「靈丹妙藥」。

專家表示，大規模工業產品的清洗、消毒和測試程度與牛肉類似，但測試無法發現夠低的污染程度。

農作物通常在戶外種植，野生動物或附近農業動物的糞便可能會滲入灌溉水或洪水。大腸桿菌是動物腸道中的正常病原體。

沙夫納說，使用未經處理的糞便或受污染的灌溉水，或以受污染的方式保存或切片洋蔥，都可能導致污染。

類似對牛肉的嚴格測試也適用於農產品，速食連鎖店和其他買家經常要求這樣做。但測試並不能偵測出一切。薩瑪德普爾說，產品越乾淨，就越難被偵測到。

麥當勞發言人表示，其供應商經常對產品進行測試，並在疾病管制與預防中心(CDC )針對疫情爆發給出的日期範圍內進行測試，但沒有一家供應商發現了這種大腸桿菌菌株。

2022年，CDC懷疑生菜是導致數十人患病的大腸桿菌爆發根源，有好幾州的溫蒂漢堡(Wendy's)下架了生菜。2006年，百勝餐飲集團旗下塔可鐘(Taco Bell)的生菜被確定為大腸桿菌爆發的可能來源，導致71人患病。