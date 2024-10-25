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川普若勝選再掀美中關稅戰 美國股債匯市恐受重大衝擊

編譯湯淑君／綜合外電
前總統川普一旦勝選上台執政，並決定把對中國產品課徵的關稅提高到60%，將對美國股、匯、債市造成重大衝擊。（美聯社）
前總統川普一旦勝選上台執政，並決定把對中國產品課徵的關稅提高到60%，將對美國股、匯、債市造成重大衝擊。（美聯社）

根據前總統川普任內對北京的做法以及競選政見，如果他在11月總統大選勝出，對中國貿易採取的行動想必比民主黨對手賀錦麗更激烈。換言之，一旦川普勝選並決定把對陸貨課徵的關稅提高到60%，將對美國股、匯、債市造成重大衝擊。

道瓊社報導，Wolfe Research首席投資策略師森耶克認為，最令投資人憂心忡忡的是，川普若再度掌政並對中國祭出高關稅，北京可能提高關稅報復，引爆美中新一波貿易戰。

更駭人的情況是北京採取貿易限制以外的報復手段，矛頭尤其對準美國。Lazard資產管理公司策略師團隊評估，北京可能的選項包括：貨幣貶值、對關鍵礦物實施出口管制、減少進口政治敏感度高的美國產品、拋售美國資產、以出口退稅措施支持中國本土出口商，以及降低利率。

若上述顧慮成真，恐在美國股市、債市和匯市投下震撼彈。

美股

森耶克指出，關稅將是「川普2.0」政府重要的經濟政策工具，一旦動用，美國一些知名的零售商和消費品公司將首當其衝，包括Dollar General、Five Below、Dick's體育用品、Ralph Lauren、美泰兒（Mattel）和孩之寶（Hasbro）。

一些工業股，像是卡特彼勒（Caterpillar）、康明斯（Cummins）、快扣（Fastenal）和 Deere，也可能因美中關稅戰升級而遭殃。

Lazard策略師預測，倘若共和黨大獲全勝，川普上台後實施高關稅，可能引來北京也提高關稅還擊，那將導致美中經濟兩敗俱傷。不僅美企受打擊，大型陸企如阿里巴巴、騰訊、百度，都可能淪為受害者。

美債

如果中國方面大賣美國資產，特別是美國公債，也可能挫傷美國經濟。債券價格下跌時，殖利率上揚，所以倘若中國把持有的龐大美債部位脫售一部分，可能推升美國借貸成本。

事實上，中國今年一直減持美債。美國財政部的數據顯示，截至8月底，中國持有的美國公債總值已降到略低於7,750億美元，比去年底超過8,160億美元的水位大減。

美元

中國進一步拋售美國資產，可能導致美元貶值。

美元過去一個月來挺升，一部分反映賭盤和金融市場對川普勝選的預期升高。川普的經濟政策，特別是調降企業稅率和鬆綁監管規定，大致被視為較親商。但減稅和關稅政策可能助長通膨並擴大聯邦赤字，可能妨礙聯準會（Fed）進一步降息，使美元易升難貶。

但麥格理（Macquarie）全球外匯與利率策略師魏茲曼指出，假如選舉勝負遲遲無法確定，或敗選者提起法律訴訟挑戰選舉結果，可能觸動美元匯價暴貶。他說：「這不是我們認為最可能的情境，但萬一市場對美國體制的信心崩潰，美元可能面臨貶值風險。」

其他策略師較不擔心選舉結果衝擊金融市場。Leuthold Group日前就在研究報告中寫道：「無論誰贏得白宮，對大多數主要資產類別的影響似乎都不大。」往年無論是民主黨或共和黨掌控華府，美股都傾向上漲。

話雖如此，該公司建議投資人宜「對政治與地緣政治風險提高警覺」。

換句話說，慎防11月5日大選後市場波動加劇、價格走勢更戲劇化。

關稅 川普 殖利率

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