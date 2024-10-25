美股最錢線／美債殖利率雖回升 股市跌勢只是暫時

隨著美債殖利率 上升，史坦普500指數近期出現回跌。然而，市場專家認為這些跌勢可能只是暫時的。

DataTrek聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)表示，「即使更高的殖利率對股票施加壓力，但我們仍然看漲。」

摩根史坦利投資 管理公司美股 資深投資經理斯利蒙(Andrew Slimmon)表示，「我們已經經歷過一段非常不錯的漲勢。」「一旦總統選舉結束，漲勢可能會繼續」，但不確定明年會像今年一樣表現強勁。

根據FactSet數據，史指2024年至今上漲21.5%，去年則上漲24%。斯利蒙指出，隨著10年期美債殖利率走升，美股的漲勢可能會暫時停頓，但對企業在第3季財報季的表現感到「鼓舞」，而且經濟十分強勁。

根據《道瓊》數據，10年期美國國債殖利率本月飆升至7月底以來的最高水平。雖然史指本周至今下跌1.2%，但截至23日，本月仍上漲0.6%。

過去兩年10年期美債殖利率的上升似乎並沒有對美股的漲勢構成重大阻礙，目前的殖利率仍低於2023年10月高點。

柯拉斯說，「即使10年期美債殖利率最近有所上升，我們仍然看好美國大型股。」「更高的殖利率代表經濟成長依然強勁，企業獲利成長在未來幾季應該會繼續。」

根據《道瓊》數據，10年期國債收益率23日上漲3.6個基點至4.24%，為7月25日以來最高水平。相較之下，2022年10月12日美股當前牛市開始的那天，10年期美債殖利率為3.9%。

自聯準會在9月18日將短期聯邦基金利率調降50個基點之後，10年期美債殖利率也相應上升了類似的幅度。

柯拉斯表示，「對於這個變動的可能解釋包括經濟成長優於預期和可能的選舉結果。」從更長遠的角度來看，10年期美債殖利率還不算異常高，目前的4.2%殖利率「與60年前的水平完全相同」。（財經新聞組）