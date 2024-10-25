英特爾歐盟 反壟斷罰款勝訴

晶片製造商英特爾在與歐盟競爭監管機構的長期鬥爭中贏得最新勝利，歐盟最高法院確認下級法庭推翻十億歐元反壟斷處罰的決定。歐盟法院維持撤銷十多年前罰款的決定，駁回歐盟委員會的上訴。此案追溯到2009年，當時歐盟委員會對英特爾處以10.6億歐元罰款，因英特爾涉嫌使用非法銷售策略排擠規模較小的競爭對手AMD。2022年歐盟普通法院推翻了處罰。

包裹遞送增加 UPS獲利成長

聯合包裹服務公司(UPS)第3季獲利成長，因為假期前銷量反彈提振了收入。而削減成本則有助抵消了消費者轉向更便宜的遞送選擇所帶來的利潤 損失。這家被視為全球經濟領頭羊的包裹遞送公司上季調整後每股獲利為1.76元，而去年為每股1.57元。

銷量成長 道氏獲利超出預期

化學公司道氏化學公司(DOW)第3季獲利超出預期，得益於美國和加拿大對包裝用聚乙烯等某些工業產品的需求增加。以收入計算，其包裝和特殊塑膠部門上季淨銷售額增至55.2億元，而去年同期為54.5億元。調整後獲利為每股47分，超出市場預期1分。

生成式AI壓縮IBM 諮詢業務

因為企業在非生成式AI項目上的支出減少，給IBM諮詢部門帶來壓力，也讓軟體部門的實力蒙上陰影。如果虧損持續下去，其近2140億元的市值可能會減少超過100億元。不確定的經濟前景促使IBM的客戶減少可自由支配支出並優先考慮生成式AI項目，從而影響了其諮詢服務的成長。

玩具銷售減 孩之寶營收連9降

孩之寶(Hasbro)表示，由於消費者收緊玩具支出，第3季銷售額降幅超出預期，但該公司嚴格的成本控制提高了獲利率。本季調整後獲利率為25.7%，高於去年的22.8%。根據LSEG彙編的數據，營收連續第9季下降至12.8億元，而預期下降13.8%至13億元。

煉油需求減 瓦萊羅獲利腰斬

煉油商瓦萊羅能源公司第3季獲利大幅下滑，因為燃料需求放緩和煉油廠維護放緩導致利潤率下降。截至9月30日當季，歸屬股東的淨利為3.64億元，合每股1.14元；低於去年同期的26億元和每股7.49元。營收為5.65億元，去年同期為34億元。煉油利潤為24.1億元，去年為54.1億元。