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台積電亞利桑納廠良率超台灣 美重振本土晶片歷史性時刻

編譯季晶晶／綜合外電
台積電位於亞利桑納州的第一座工廠，初期良率超過了台灣類似規模與類似製程的工廠。(路透)
台積電位於亞利桑納州的第一座工廠，初期良率超過了台灣類似規模與類似製程的工廠。(路透)

台積電（2330）位於亞利桑納州的第一座工廠，初期良率取得重大進展，超過了台灣類似規模與類似製程的工廠；對於最初深受進度延誤和勞資糾紛之苦的美國晶片製造擴建項目來說，這是一個重大的突破。

根據一位參與活動的人士透露，台積電美國分部總裁Rick Cassidy周三在一場網路研討會中告訴聽眾，台積電在亞利桑納州鳳凰城的晶片廠所生產的晶片，良率比台灣同類型工廠高出，約4個百分點。良率是半導體產業的關鍵衡量標準，直接影響晶片廠的經濟效益，因其決定每片晶圓能夠生產出多少符合正式商用標準的晶片。

這項成就標誌美國政府重振本土半導體製造的努力取得了進展。台積電亞利桑納州廠的建設預計將獲得66億美元的政府補助和50億美元的特殊貸款，外加25%的稅收抵免。台積電在亞利桑納州將建三座晶圓廠。但這些補貼和政府支持措施尚未最終到位，還需經過美國政府進一步的審查和批准。

台積電發言人拒絕直接評論Cassidy的言論，但提及總裁魏哲家上周在投資人電話會議上的說法。後者當時表示，在美國的第一座廠於4月採用4奈米製程進行工程晶圓生產，結果非常令人滿意，具備非常好的良率。這對於台積電和客戶來說是個重要的經營里程碑，展示了台積電強大的製造能力和執行力。

台積電是輝達（Nvida）、超微（AMD），博通（Broadcom）和蘋果的主要晶片代工合作夥伴。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

台積電 晶片 貸款

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