台積電亞利桑納廠良率超台灣 美重振本土晶片歷史性時刻

台積電位於亞利桑納州的第一座工廠，初期良率超過了台灣類似規模與類似製程的工廠。(路透)

台積電 （2330）位於亞利桑納州的第一座工廠，初期良率取得重大進展，超過了台灣類似規模與類似製程的工廠；對於最初深受進度延誤和勞資糾紛之苦的美國晶片 製造擴建項目來說，這是一個重大的突破。

根據一位參與活動的人士透露，台積電美國分部總裁Rick Cassidy周三在一場網路研討會中告訴聽眾，台積電在亞利桑納州鳳凰城的晶片廠所生產的晶片，良率比台灣同類型工廠高出，約4個百分點。良率是半導體產業的關鍵衡量標準，直接影響晶片廠的經濟效益，因其決定每片晶圓能夠生產出多少符合正式商用標準的晶片。

這項成就標誌美國政府重振本土半導體製造的努力取得了進展。台積電亞利桑納州廠的建設預計將獲得66億美元的政府補助和50億美元的特殊貸款 ，外加25%的稅收抵免。台積電在亞利桑納州將建三座晶圓廠。但這些補貼和政府支持措施尚未最終到位，還需經過美國政府進一步的審查和批准。

台積電發言人拒絕直接評論Cassidy的言論，但提及總裁魏哲家上周在投資人電話會議上的說法。後者當時表示，在美國的第一座廠於4月採用4奈米製程進行工程晶圓生產，結果非常令人滿意，具備非常好的良率。這對於台積電和客戶來說是個重要的經營里程碑，展示了台積電強大的製造能力和執行力。

台積電是輝達（Nvida）、超微（AMD），博通（Broadcom）和蘋果的主要晶片代工合作夥伴。

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