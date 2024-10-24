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佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

財經簡訊

財經新聞組／整理

黃仁勳：AI投資 歐落後美中

人工智慧晶片製造商輝達(Nvidia)執行長黃仁勳表示，歐盟在人工智慧(AI)投資方面遠遠落後於美國和中國。雖然歐洲只有少數人工智慧公司，例如法國的Mistral和德國的Aleph Alpha，但歐盟通過了世上第一個管理人工智慧的綜合規則，並於8月生效。黃仁勳在訪問哥本哈根時表示：「歐盟必須加快人工智慧領域的進展。」「每個國家都在覺醒，意識到數據是國家資源。」

需求疲軟 UPS本季業績堪憂

華爾街預計聯合包裹服務公司(UPS)24日的財報將顯示調整後獲利成長，即使人們對進入重要的假期遞送季節時，利潤豐厚的隔夜運輸需求持續疲軟感到擔憂。根據Refinitiv數據，分析師平均預計這家全球最大快遞公司第3季調整後每股獲利將為1.63元；雖將輕鬆超過去年同期，但可能無助於緩解人們對第4季業績的擔憂，因為第4季包裹量通常會飆升。

希爾頓降客房收入財測上限

希爾頓全球酒店集團下修全年客房收入成長財測上限，原因是美國消費者因可支配收入下降而削減了國內旅行支出。預計2024年全系統客房收入成長將在2%至2.5%間，先前的預測為2%至3%。該公司第3季每股獲利1.92元，去年同期為每股1.67元。截至9月30日當季總營收為28.7億元，高於去年同期的26.7億元。

傳特斯拉在日銷售家用電池

根據《日經新聞》報導，特斯拉將透過電器連鎖店山田電器(Yamada Denki)在日本銷售其Powerwall家用電池系統。報導指出，這家電動車巨頭計劃透過與該連鎖店的營運商山田控股(Yamada Holdings)合作，加快其家用電池系統在日本的經銷。該連鎖店在日本擁有約1000家門市。

AT&T上季新增客戶超出預期

AT&T第3季新增無線用戶數量超出預期，得益於其高階無限套餐的穩步採用；這些套餐附帶包括增加熱點數據在內的福利。該公司表示，7至9月期間每月淨付費無線電話用戶新增40.3萬名，高於Visible Alpha估計的39萬3430名。這項高階套餐讓AT&T在飽和的美國電信市場中保持競爭力。

人工智慧 黃仁勳 AT&T

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