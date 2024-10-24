波音Q3虧損61.7億美元 將裁員10%約1.7萬員工

波音公司第3季財報凸顯出該飛機製造商的高度不穩定性。

波音上季淨虧損61.7億元，使2024年累計總虧損達到近80億元。該公司經營現金流為負13.45億元。營收約178億元，較去年同期下降約1%。這些數字與上周公布的初步數字非常吻合。

波音表示，其營運現金流反映出「商業廣體飛機交機量下降，以及不利的營運資金時機，包括IAM停工的影響」。一年前，該公司的營運現金流為2200萬元。

在上周的初步報告中，波音將停產767加油機，並延後發表即將推出的777X廣體噴射機。該公司還表示，將提列50億元的稅前費用，其中30億元來自商業航空部門，20億元來自國防業務。

波音公司還簽訂一項協議，向銀行財團獲得100億元的補充信貸，並向SEC提交混合增資發行申請，以發行高達250億元的新債券 、普通股、優先股和其他股票。《華爾街 日報》報導，波音公司將透過該文件尋求發行100億美元的股票。

波音公司表示，截至本季，該公司手頭上有105億元現金和證券。該公司還報告指出，其累積訂單總額為5110億元，其中包括5400多架商用飛機。

新任執行長奧特伯格也宣布，該公司將全部門裁員 10%，約1萬7000名員工，以支撐其財務狀況。