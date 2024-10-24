郭明錤：蘋果大砍iPhone 16訂單1,000萬支

郭明錤相信Apple是最有機會在裝置端AI取得成功的品牌。(路透)

知名產業供應鏈分析師郭明錤最新調查指出，蘋果（Apple ）已將今年第4季到明年上半年的2025年上半年的iPhone 16訂單砍掉1,000萬支。

受到科技股拖累，蘋果周三股價下跌2.2%。

郭明錤指出，絕大部分砍的是非Pro的機型，「受此影響，2H24 iPhone 16 生產量降至約8,400萬部 」，低於他原先估計的8,800萬部)。

郭明錤如今預測，蘋果供應商第4季度將生產8,000萬支iPhone，低於去年的8,400萬支左右。他估計2025年第1季 iPhone產量為4,500萬支，第2季為3,900萬支，各低於去年的4,800萬支和4,100萬支。

郭明錤表示，「Apple的iPhone營收將在1H25承壓，因為總出貨量同比衰退且SE4發售讓iPhone產品組合轉差」。他預計蘋果將在12月推出iPhone SE 4。iPhone SE通常是產品系列中價格最實惠的機型，但並不會每年更新。

郭明錤說，「我相信Apple是最有機會在裝置端AI取得成功的品牌，也正向看待長期趨勢下，Apple Inteligence可望成為受歡迎的收費服務，但iPhone出貨量的顯著成長，可能還需更多硬體創新搭配才能實現」。

Apple Intelligence 預料下周發表 iOS 18.1更新中的測試功能，支持最新的iPhone 16和去年的iPhone 15。首推的功能可讓用戶能夠摘要短訊息和電子郵件，選擇自動回覆文字訊息。