我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

特斯拉財報意外亮眼 馬斯克喊明年交車成長20-30%

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉公布，第3季獲利超過華爾街預期，同時預期本年度交車量「略有成長」。(路透)
特斯拉公布，第3季獲利超過華爾街預期，同時預期本年度交車量「略有成長」。(路透)

電動車大廠特斯拉周三（23日）公布，第3季獲利超過華爾街預期，同時預期本年度交車量「略有成長」，反映出對特斯拉電動車的需求回升。消息激勵特斯拉股價盤後大漲12%。

上季汽車毛利率回升至17.1% 預期今年全年交車量成長

特斯拉公布，第3季營收成長8%至251.8億美元，略低於市場預期的253.7億美元；淨利成長17%至21.7億美元；經調整後每股盈餘72美分，遠高於分析師平均預期的58美分。

特斯拉將上季利潤成長歸因於兩大因素，第一是交車量增加，第二是出售碳排放額度（又譯監管信用額度）的營收大增，上季獲得7.39億美元，創下同季紀錄。汽車營收從去年同期的196.3億美元成長2%，達到200億美元，自2022年底以來基本持平；若扣除碳排放額度營收，汽車業務毛利率為17.1%，較前一季的14.6%大幅上升。

特斯拉重申，計劃在2025年上半年開始生產價格更實惠的車型，而且預期明年的產量將比2023年成長50%。

消息出爐後，特斯拉股價周三在盤後交易中飆漲12%至每股239.35美元。截至收盤，特斯拉今年迄今下跌14%。

特斯拉表示，在第3季創下同季交車量紀錄（462,890輛）後 ，預期會再迎接交車量強勁的一季，而且全年度的數字會成長。這並非易事，因為考量到特斯拉上半年交車量放緩，而且必須在第4季大幅提高銷售，才能超過2023年交車量，或與之持平。

馬斯克預期明年交車量成長20%-30% 

特斯拉執行長馬斯克在與分析師的會議中表示，他預期明年持續見到成長，還提出了一個粗略的交車量估計。他說：「我認為明年交車量成長20%至30%」，原因是車款成本降低和「自動駕駛技術的出現」

馬斯克還表示，特斯拉已經開發了一款叫車App，加州一些員工今年已經可以使用該App，「你可以叫車，它會帶你去灣區的任何地方…我們現在確實有一位安全的駕駛」。

馬斯克說，他預期這項服務明年將在加州和德州向大眾推出，未來則會把它用於自駕計程車網絡。

Cybertruck首度獲利

特斯拉表示，去年年底開始交車的Cybertruck已首度獲利，部分歸功於這款未來感十足的皮卡產量增加。此外，特斯拉表示，Cybertruc在美國是僅次於Model Y與Model 3車款的第三暢銷電動車，另表示Semi電動卡車明年底將開始量產。

在會議上，當被問及特斯拉是否會生產一款成本更低的電動車而非稍早發表的雙門自駕車Cybercab時，馬斯克表示，該公司未來推出的所有汽車都將是自動駕駛的。他表示，特斯拉迄今生產的700萬輛車中，「絕大多數都具有自動駕駛能力，並補充說該公司「目前每周接獲35,000輛自駕車的訂單」。

特斯拉繼續擴大其充電網絡，此前該公司在今年稍早高調裁掉超級充電團隊的大量員工；第3季增加2,800個新充電站點，年比成長22%。

特斯拉 馬斯克 自駕車

上一則

「蘋果卡」交易糾紛 蘋果和高盛被令支付8900萬元

下一則

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

延伸閱讀

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停
特斯拉當警車 加州警界吐槽：中看不中用

特斯拉當警車 加州警界吐槽：中看不中用
馬斯克挺川普 錢與權瘋狂結合

馬斯克挺川普 錢與權瘋狂結合
買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

熱門新聞

台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
美國前總統川普。美聯社

川普若勝選市場會怎樣？比特幣狂歡、這資產很慘

2024-10-18 13:59

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝