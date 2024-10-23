油泵洩漏 本田 召回72萬輛車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於擔心高壓燃油泵可能破裂和洩漏燃油，本田汽車將在美國召回超過72萬輛汽車。在點火開關啟動情況下燃油洩漏可能會增加火災風險。該汽車安全監管機構表示，此次召回包括2023年至2025年車型的某些雅閣、CR-V混合動力和本田思域汽車。經銷商將根據需要免費檢查和更換高壓燃油泵。

奇異航太 三度調升全年獲利

奇異航太今年第三次調升全年獲利預期，因為航空公司依靠舊機來彌補新機的短缺，對售後服務的需求強勁。該公司預計2024年調整後每股獲利在4.2至4.35元，而之前預測為每股3.95至4.2元。商用發動機和服務部門獲利成長16%達到18億元，營收為70億元，較上年同期成長8%。截至9月當季調整後獲利為每股1.15元，而去年同期為92；總收入成長6%達98.4億元。

需求增加 3M調升財測下限

工業集團3M Co調升全年調整後獲利財測下限，預計聯準會9月削減借貸成本後消費者支出將增加。這家便利貼製造商還指出，由於成本削減抵消了消費品業務銷售放緩的影響，上季獲利成長約18%；調整後每股獲利為1.98元，去年同期為每股1.68元。該公司目前預計全年調整後獲利將在每股7.2至7.3元之間，而之前的預測為每股7至7.3元。

維修飛機需求強 RTX升財測

RTX今年第二次調升2024年調整後獲利和銷售財測，理由是飛機維修和國防系統的強勁需求。這家航太和國防巨頭預計全年調整後每股獲利將在5.5至5.58元之間，而先前的預測範圍為5.35至5.45元。同時將營收預測範圍從787.5至795億元調升至792.5至797.5億元。RTX上季每股獲利為1.45元，而去年同期為1.25元。調整後銷售額成長6%達到201億元。

Verizon新增用戶超出預期

Verizon第3季新增無線用戶數量超出預期。這家美國電信巨頭的促銷優惠以及將5G 與Netflix等串流服務搭售的方案有助於吸引客戶。根據FactSet數據，9月當季淨增23.9萬名每月付費無線電話用戶，高於預期的21.81萬名。該公司第2季新增14.8萬名客戶。第3季後付費電話流失率、即每月取消服務的客戶數比率為0.89%，略高於第2季的0.85%。