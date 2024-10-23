加熱菸、ZYN尼古丁袋熱銷 菸草商PMI調升財測

菲利浦莫里斯國際公司(PMI)第3季業績超出預期，調升全年獲利預期，押注其加熱菸草產品和ZYN尼古丁袋的價格上漲和需求強勁。

美國消費者對傳統可燃捲菸和咀嚼菸草產品的無菸替代品偏好日益增加，支撐了對ZYN的需求。該公司表示，ZYN不含菸草。

這家萬寶路製造商一直在投資 擴大ZYN的產能，以滿足其強勁的需求。隨著供應鏈限制開始緩解，本季美國ZYN出貨量較上年同期成長41.4%。

該公司的旗艦加熱菸草設備IQOS在日本 、歐洲和印尼等地區也出現強勁成長。

當季捲菸綜合出貨量成長1.3%，而前一季則成長0.4%。

菲利浦莫里斯預計，2024年調整後每股獲利將在6.85至6.91元之間，而之前的預測為6.67至6.79元。

根據LSEG彙編的數據，該公司第3季營收99.1億元，而分析師預期為96.9億元。

調整後獲利為每股1.91元，也超出每股1.82元的預期。

菲利浦莫里斯公司上周表示，將與同行英美菸草公司和日本菸草公司一起支付325億加元（合236億美元），以和解在加拿大發生的一項長期訴訟。

魁北克法院判決菸草公司須對約10萬名吸菸者和戒菸者做出賠償，聲稱這些業者未能充分警告消費者有關癌症 風險的資訊。