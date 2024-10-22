玉米、大豆收成過快 跌價至4年低點 倉儲壓力增

美國農民正在以多年來最快速度收割史上豐收量最大的玉米和大豆，對他們的體力和糧食儲存能力造成了壓力。

農作物的大量湧入正在考驗種植者：他們正在應對穀物價格接近4年低點、全球出口銷售的激烈競爭，以及農場收入比2年前歷史高點下降23%的問題。

許多中西部農民因價格太低而拒絕出售創紀錄的玉米產量，但自2023年起，他們一直都還有餘糧。現在，乾燥的天氣正在加速今年的收成，迫使一些地區的糧食加工者將玉米儲存在室外，而不是在穀倉中。

今年秋天，玉米種植帶連續數周溫暖乾燥的天氣加速了作物成熟，並使聯合收割機能夠繼續運作。數據顯示，截至10月13日，農民收成了玉米產量史上第二大的47%，高於39%的5年平均值。同期創紀錄的大豆產量已收成67%，為2012年嚴重乾旱限制產量以來最快的進度。

在伊利諾州 種植玉米和大豆的歐康納(Jeff O'Connor)表示，由於收割速度太快，他的員工過去一個月只休息了幾個半天。他說，「我的人員和設備都想休息一下。」

隨著大豆收穫逐漸結束，農民開始轉向種植玉米，玉米每英畝的產量通常是大豆的3倍多。在中西部的一些輸送帶上，從農地運來的玉米已經填滿倉庫，卡車只能排隊等待卸貨。

快速收割和局部儲存緊張迫使農民考慮以低於生產成本的價格出售部分農作物。然而，玉米期貨價格顯示，如果可能的話，最好再多等幾個月。

在芝加哥 期貨交易所，12月玉米期貨交易價格較2025年5月合約折價約22分。這代表農民可以在5月出售延期交貨的玉米賺取每蒲式耳22分的收入。

不過CoBank經濟學家艾姆克(Tanner Ehmke)建議，農夫不應在沒有任何訂單情況下儲存作物，否則可能會面臨市場進一步下滑的風險。