禮來對銷售減肥學名藥提告

禮來公司已起訴3個醫療水療中心和線上供應商，指控它們銷售聲稱含有替澤帕肽的產品，其中包括可溶解片劑的形式。替澤帕肽是禮來最受歡迎的減肥藥Zepbound的主要成分。這些最新訴訟分別針對Pivotal Peptides、MangoRx和Genesis Lifestyle Medicine of Nevada。這是本月稍早美國食品和藥物管理局(FDA)將學名藥替西帕肽從短缺藥品清單中刪除之後提起的第一起訴訟。禮來則表示無論FDA是否刪除短缺藥品清單都會提告。

微軟 讓客戶建立自主AI代理

軟體巨頭微軟表示，將自11月開始允許客戶建立自主AI代理；這是其利用蓬勃發展的科技的最新舉措。該公司將自主代理定義為「人工智慧 驅動世界的應用程式」，能夠處理客戶查詢、識別銷售線索和管理庫存。其功能與聊天機器人不同，幾乎不需要人工干預的程序。從11月開始，微軟客戶可以使用Copilot Studio來建立自治代理，並提供公開預覽版。它使用內部開發的多個人工智慧模型以及由OpenAI為代理程式開發的人工智慧模型。

波音新提案4年內成本10億

分析師表示，波音公司預計將因其提出的勞動合約認列超過10億元的工資相關費用。在長達一個多月的停工之後，約3.3萬名工人將於23日就合約提案進行投票。停工導致包括其最暢銷的737 MAX窄體噴氣機在內的機型生產停止。該公司19日宣布的最新合約提案包括4年內加薪35%、7000元的紅利獎金、恢復激勵計劃以及增加對工人401(k)退休計劃的配合款，包括一次性5000元加上最多12%的提撥。

迪士尼 後年初任命新執行長

迪士尼表示已任命戈爾曼(James Gorman)接替帕克(Mark Parker)出任公司下一任董事長，自1月起生效；這為2026年初任命執行長艾格(Bob Iger)的繼任者奠定了基礎。戈爾曼不到一年前加入迪士尼董事會，並於8月被任命為繼任計畫委員會主席。在接替Nike執行主席帕克擔任董事會主席後，他將繼續領導委員會。去年迪士尼最初的目標是在2025年宣布繼任者。知情人士透露，將日期推遲到2026年初讓董事會有更多時間對內部和外部候選人進行盡職調查。