通膨已被擊垮？可能因這個市場的危機而捲土重來

房貸機構Freddie Mac預測，利率降低雖已稍微釋放美國房市庫存吃緊的壓力，但市場仍供不應求，意味著房價將持續上漲。 （美聯社）

美國聯準會（Fed）2022年啟動升息循環後，通膨雖已顯著放緩，但房貸利率 居高檔加上房屋供不應求，使房市危機猶存，甚至可能重新引燃通膨壓力。

財星雜誌（Fortune）報導，美國房地產庫存仍吃緊，而儘管目前房貸利率低於一年前水準，最近幾周卻又開始攀升。根據Mortgage News Daily，美國最新30年期房貸利率為6.68%，較一個月前高0.53個百分點。

報導說，Fed啟動降息 未能使借貸成本持續下降，實際上，房貸利率還可能維持在現有水準，因經濟數據強勁，且Fed官員謹慎態度，抑制未來降息期望。

房貸機構房地美（Freddie Mac）18日的房市報告指出，房貸利率將「隨時間緩慢下降，且經濟數據的意外發展，可能帶來波動性」，然而，如此小幅度的改善不足以提振房市，因庫存持續緊縮，買家為等候房貸利率進一步下降，也持續在場邊觀望。

房地美預測，利率降低雖已稍稍釋放房市庫存吃緊的壓力，但市場仍供不應求，意味著房價 將持續上漲。這份報告也警示，「若房市在根本上的供需不平衡成為其不變的主要挑戰，通膨可能會在房市重燃」。

再者，任何通膨升溫的情況，都可能削弱Fed進一步降息的預期。計入正式通膨數據的支出項目中，房價占相當大的比率，房價上漲可能會對整體數據造成巨大影響。

房市危機難解，使美國民眾感到受困。根據Edelman Financial Engines最新研究，36%的屋主覺得被自己的房子困住，動彈不得；50歲以下屋主，有此感受者近半。