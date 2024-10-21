普徠仕驚人預測 美國10年期公債殖利率半年內可能攻上5%

普徠仕固定收益部門投資總監胡賽因（Arif Husain）。 （取材自Husain個人LikedIn）

普徠仕（T. Rowe Price）指出，由於通膨預期上升，加上對美國財政支出的疑慮，美國10年期公債殖利率 六個月內可能轉而上揚並向5%叩關。

普徠仕負責管理1,800億美元資產的固定收益部門投資 總監胡賽因（Arif Husain）指出，「10年期公債殖利率將在未來六個月內測試5%的門檻，殖利率曲線更加陡峭。」他在一份短評中寫道，「Fed出現淺度降息 的情境」是達到5%的最快途徑。

這一預測與市場對殖利率下降的預期形成對比，聯準會（Fed）上個月實施四年來首度降息。但經濟數據表現仍強，引發對降息步調的疑問，也加劇全球最大債券市場走向的辯論。

美國10年期公債殖利率上一次達到5%，是在去年10月，也是2007年以來最高水準，當時市場擔心長期間維持高利率。如果胡賽因 的預測成真，如此一來市場將有一番劇烈的重新評價，因為策略師目前平均預期殖利率在明年第2季會降至3.67%。

周一，美國10年期公債殖利率維持在4.08%。

胡賽因擁有近30年市場經驗。他表示，美國財政部持續發行公債以支應政府赤字，新供給「汜濫市場」。同時，Fed 的量化緊縮政策（多年購債後減少其資產負債表）形同排除對公債需求的一大來源。

身兼普徠仕固定收益部門主管的胡賽因說，由於短期國庫殖利率上升會受降息的限制，殖利率曲線可能更加陡峭。

美國的財政已經出現裂痕，因此胡賽因觀點更具說服力。截至9月的財政年度中，美國的債務利息成本負擔已攀升至1990年代以來的最高水準，但無論是前總統川普還是副總統賀錦麗，兩位總統候選人都未將減少赤字列為競選主張。美國政府債務無疑是市場參與者的一大風險。

胡賽因表示，Fed 最可能的情境是一段小幅降息，類似1995年至1998年間的降息。在這樣的情境下，中國大陸會注入更多刺激措施來振興自身經濟，促進全球成長，也讓Fed決策方向更加明朗。

但也有可能出現正常的寬鬆循環，Fed降息至接近中性利率的水準。胡賽因認為，中性利率可能在3%左右。他也考慮了美國進入衰退的情境，將促發急進的降息。