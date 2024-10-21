AI新創公司Perplexity洽談募資 估值翻倍至80億美元

AI搜尋公司Perplexity 已開始洽談募資事宜，希望將自家公司評價一口氣提高超過一倍至80億美元甚至更高。（路透）

人工智慧（AI ）新創企業正紛紛搶搭OpenAI 近來大規模投資 的順風車。華爾街 日報報導，AI搜尋公司Perplexity 已開始洽談募資事宜，希望將自家公司評價一口氣提高超過一倍至80億美元甚至更高。

過去一年中，Perplexity已舉辦三輪募資，以矽谷的標準來看，募資如此之速也令人嘖嘖稱奇。今年1月，Perplexity的估值為5.2億美元，而到今年夏天已增至30億美元。

Perplexity如此迅速以顯著提高的價位籌資，對於熱中布局有熱門AI新創企業的投資人而言，無疑是一大考驗。OpenAI最近完成了矽谷上規模最大的一輪融資，籌資66億美元，估值達到1,570億美元。

華爾街日報引述知情人士報導，Perplexity已告知投資人，希望在新一輪募資中籌集約5億美元。相關條件可能會有變化，募資也未必能夠完成。

知情人士透露，Perplexity 以最近銷售數據推算未來12個月的營收約為5,000萬美元。今年3月，年度化營收稍微超過1,000萬美元。

Perplexity在兩年前成立，背後有貝佐斯支持，是一款結合搜尋引擎和AI聊天機器人的產品。既能像Google一樣搜尋網路上的最新訊息，又可以像ChatGPT一樣提供問題的答案。

Perplexity目前透過向消費者銷售訂閱專案來獲利，最近也推出企業版，供企業客戶搜尋內部檔案，不久也將開始銷售廣告，擴大其營收來源。

知情人士透露，這款以消費大眾為訴求的搜尋引擎目前每日查詢量約為1,500萬次。

Perplexity 遭到多家網路媒體的抨擊，指控Perplexity 未經許可使用他們的材料來生成AI搜尋結果。紐約時報最近向Perplexity發出存證信函，要求 Perplexity 停止存取紐時的內容。