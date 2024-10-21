美股創高 專家喊居高思危 本周緊盯德儀、特斯拉等財報

美股依然持續上攻，但一些專家提醒投資人可能太過自滿，最好居高思危。（美聯社）【作者：林雍晉，日期：2024-10-21，數位典藏序號：20241020225038223】

在美國利率不確定性攀抵金融海嘯以來新高之際，美股依然持續上攻，但一些專家提醒投資 人可能太過自滿，最好居高思危。本周市場將緊盯德州儀器、科林研發、IBM、特斯拉 及可口可樂 等企業的上季財報，以了解晶片、電動車及消費支出的前景。

標普500指數今年來已47次創新高，道瓊工業指數40度刷新紀錄，那斯達克綜合指數正逼近新高價位，不只大型股走揚，小型股也愈來愈火熱。本周將有超過100家標普500指數成分企業發布上季業績，德儀和科林研發表現更牽動半導體股能否延續漲勢，攸關標普500指數後市。

德儀上季營收預料將年減9.3%，為連續第八季下滑，但減幅為2022年來最小，類比和嵌入式處理事業仍未擺脫頹勢，但個人電子和通訊設備部門將展現韌性，投資人將聚焦本季與明年的成長前景。

分析師擔心，投資人可能太過自滿，花旗策略師團隊警告，當前股市的高價位意味著財報和經濟數據都必須持續令人驚艷，Raymond James投資長亞當也指出，好幾個信心、部位及估值指標，都讓他的態度轉趨審慎。

標普500指數以預估獲利計算的本益比，上周曾觸及2021年7月來最高，以未來一年營收預測計算的股價營收比更達到2000年9月來新高，其他技術指標也逼近超買領域。

標普500指數選擇權的賣權買權比已降至一年多來最低，同時基金經理人對標普500指數期貨的淨多頭部位已連四周超過100萬口合約，開槓桿做多的氛圍濃厚，容易放大股市跌勢。