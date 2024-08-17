美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於擔心引擎起火，福特汽車將召回約8.5萬輛配備警用攔截器實用程式包的Explorer SUV。該監管機構表示，如果引擎發生故障，引擎油和燃油可能會釋放到引擎室中，並積聚在熱引擎或排氣部件等火源附近，可能導致引擎室起火。這次召回影響2020-2022年款配備3.3L混合動力和汽油引擎的SUV。

德儀獲晶片法案16億元補貼

類比晶片製造商德州儀器表示，該公司將接獲美國商務部高達16億元的直接補貼資金，以支持建造3座全新的國內設施。德儀補充指出，除了根據《晶片和科學法案》(CHIPs)簽署的協議外，還預計將從美國財政部獲得約60億至80億元的投資 稅收抵免。這16億元資金將幫助該公司支持已在德州和猶他州建造的三個製造工廠。該公司計劃在這些工廠增加2000多個工作機會。

Rivian暫停生產亞馬遜 貨車

電動車製造商Rivian發言人表示，由於零件短缺，Rivian已暫時停止生產供零售巨頭亞馬遜使用的商用貨車。這次停產是Rivian面臨的一系列供應鏈挑戰中的最新一個。亞馬遜是Rivian最大股東，擁有16%的股份，已訂購10萬輛電動送貨車，將於2030年全面部署。零件短缺並未影響Rivian其他車型的生產，包括R1S SUV和R1T皮卡車型。

全球貨幣基金連兩周淨流入

截至8月14日當周，全球投資人紛紛湧入貨幣市場和政府公債基金。根據LSEG數據，當周投資人淨買進142.4億元的全球貨幣市場基金，較截至前周的970億元再向上增加。政府公債基金吸引了26億元，連續第15周淨流入。風險較高的股票型基金扭轉了下跌趨勢，在前周大幅淨流出45.6億元之後，截至8月14日當周淨流入約8.57億元。

鮑爾23日演說 聚焦經濟展望

在美國聯準會（Fed）接近啟動降息之際，主席鮑爾將在下周五（23日）於傑克森洞全球央行年會發表主題演講，內容將被詳盡解析，以窺見Fed會如何因應經濟前景的線索。市場如今幾乎已認定，Fed將在9月17~18日的決策會議降息，但各界對降幅的預測分歧，多數認為會降息1碼（0.25個百分點），摩根大通和花旗集團則預估會降2碼。