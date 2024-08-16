美通膨緩解 7月零售銷售成長1% 創1年半新高

7月零售銷售成長1%，遠超出預期的0.3%。（美聯社）

美國商務部發布報告指出，由於通膨壓力顯示出更多緩解跡象，7月消費者支出表現甚至比預期好。

根據季節性而非通膨調整後的數據，零售銷售本月成長1%。接受《道瓊》調查的經濟學家之前預計成長率為0.3%。6月銷售額由初值持平下修為下降0.2%。

不計汽車相關項目，銷售額成長0.4%，也優於0.1%的預測。

勞動市場方面也有好消息：截至8月10日當周首次申請失業救濟金人數總計22.7萬人，比前周減少7000人，低於預期的23.5萬人。

汽車和零件經銷商成長3.6%、電子和電器商店成長1.6%，以及食品和飲料店成長0.9%，這些部門推動了銷售額成長。雜項零售商的收入下降 2.5%，加油站收入僅微增0.1%，服裝店收入下降0.1%。

本周發布的通膨數據也顯示7月通膨略有放緩。消費者物價指數(CPI)環比上漲0.2%，年率下降至2.9%，為2021年3月以來的最低水準。

雖然通膨數據仍高於聯準會 2%的目標，但數據顯示在2年前達到高點的物價壓力持續緩解。金融市場預計聯準會將在9月的下次會議上以4年多來的首次降息 作為回應；不過消費者的韌性可能會讓政策制訂者更有理由採取審慎的降息方法。

除了尋求較低的利率外，投資人還越來越期望聯準會將注意力從對通膨的關注轉向勞動市場和其他地方可能疲軟的狀況。

美國勞工部 的失業救濟金申請數據也顯示，持續申請失業救濟金人數略有下降，至186.4萬人。7月就業報告弱於預期，引發人們對勞動市場可能疲軟的擔憂。

其他經濟數據顯示製造業情況正在搖擺。紐約Fed帝國製造業指數小幅走高，但仍處於負值區域，為-4.7，略優於-6的預期。同時，費城Fed製造業指數跌至-7，是今年1月以來首次出現負值，遠低於預期的7.9。