消費者縮減旅遊預算 航空燃油需求弱 近期油價將承壓

隨著消費者支出放緩影響旅遊預算，全球航空燃油需求預計將疲軟，這項變化可能會在未來幾個月給油價帶來壓力。

由於美國和中國兩大石油 市場的消費低於預期，今年上半年全球石油需求難以達到預期。

航空燃油約占全球石油需求的7%，隨著旅遊業繼續從疫情 中反彈，人們普遍預計航空燃油將成為今年成長的支柱之一。

高盛 的數據顯示，今年截至7月，全球航空燃油需求平均約每日749萬桶，比去年同期增加近50萬桶。

未來幾個月需求需要更快成長，才能滿足該行今年每日60萬桶的成長預測。但考量經濟放緩的跡象，這種情況看起來不太可能發生。

美國主要航空公司和旅遊公司近日表達擔憂，隨著可支配收入減少，消費者支出正在放緩，這可能會對休閒旅遊造成壓力。

截至6月當季，美國消費者支出平均成長率僅0.3%，是一年多來最慢的增幅。

國際能源總署(IEA)表示：「由於經濟降溫影響了航空旅遊的需求，傳統上受宏觀驅動力最強的美國航空燃油進一步上漲空間有限。」

美國商銀分析師表示，經濟活動疲軟也可能加劇全球貿易放緩，削減航空貨運需求。他們指出，過去幾年全球貿易一直在放緩，因為美國和歐洲的需求已從商品轉向服務。