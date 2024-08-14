巴菲特的波克夏上季新敲進兩檔股票 是美妝與航太業

「股神」巴菲特的波克夏公司上季小幅買進零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。(美聯社)

「股神」巴菲特 的波克夏 公司上季儘管大賣蘋果公司持股，卻也小幅買進零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。

根據波克夏14日公布的13F報告，該公司在截至6月底止的一季持有69萬股Ulta Beauty股票，價值2.66億美元，以及104萬股Heico股票，價值1.85億美元。

消息出爐後，激勵Ulta Beauty股價14日盤後飆漲逾13%至每股374美元、Heico盤後勁揚3%至每股246美元。

最新的報告並未顯示，波克夏買進Ulta Beauty和Heico是否為董事長巴菲特出手，不過，他的投資組合經理人庫姆斯（Todd Combs）或威許勒（Ted Weschler）通常負責波克夏較小規模的股票投資。

儘管外界熟知波克夏擁有汽車保險業者Geico、BNSF鐵路公司和蘋果這類大型股，但該公司其實也持有許多消費品和零售公司的股票，旗下投資組合包括油漆品牌Benjamin Moore、連鎖冰淇淋店Dairy Queen、金頂電池（Duracell）、服飾業者鮮果布衣（Fruit of the Loom），以及持有超市連鎖業者Kroger約25億美元股票。Ulta在全美50個州設有約1,395門市。

巴菲特也熟悉航太產業，在2016年以321億美元收購飛機零件製造商「精密鑄件」（Precision Castparts），仍是波克夏迄今對整家公司的最大手筆收購案。不過，巴菲特稍後坦承買貴了，這家公司先前苦於應付新冠疫情期間飛航量銳減、波音737 MAX機型停飛帶來的利空衝擊。

另一方面，波克夏上季大賣772億美元的股票，其中包括將蘋果持股大砍一半，相當約3.9億股，此外還出脫近10億美元的雲端運算業者Snowflake的投資與出清影視巨擘派拉蒙全球公司（Paramount Global）的剩餘持股。

相較於大賣股票，波克夏上季買進股票的金額僅16億美元。

出脫持股讓波克夏上季現金和約當現金達到2,769億美元，較第1季底的1,890億美元大增。

波克夏也減碼美銀，根據彭博資訊估算，自7月中來已削減8.8%的部位。

波克夏上季另減碼金控公司第一資本（Capital One）、零售連鎖業者 Floor & Decor、建材製造商Louisiana-Pacific與電信業者T-Mobile；增持的股票包括安達保險集團（Chubb）、西方石油（Occidental Petroleum）和媒體控股公司Sirius XM。

巴菲特在8月30日將迎接94歲大壽，他自1965年來持續執掌波克夏公司。