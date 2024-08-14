我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格送妻2公尺綠雕像示愛 網虧：億萬富翁會做的事

哥倫比亞大學校長沙菲克宣布辭職

巴菲特的波克夏上季新敲進兩檔股票 是美妝與航太業

編譯葉亭均／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司上季小幅買進零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。(美聯社)
「股神」巴菲特的波克夏公司上季小幅買進零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。(美聯社)

「股神」巴菲特波克夏公司上季儘管大賣蘋果公司持股，卻也小幅買進零售美妝連鎖業者Ulta Beauty和航太公司Heico的股票。

根據波克夏14日公布的13F報告，該公司在截至6月底止的一季持有69萬股Ulta Beauty股票，價值2.66億美元，以及104萬股Heico股票，價值1.85億美元。

消息出爐後，激勵Ulta Beauty股價14日盤後飆漲逾13%至每股374美元、Heico盤後勁揚3%至每股246美元。

最新的報告並未顯示，波克夏買進Ulta Beauty和Heico是否為董事長巴菲特出手，不過，他的投資組合經理人庫姆斯（Todd Combs）或威許勒（Ted Weschler）通常負責波克夏較小規模的股票投資。

儘管外界熟知波克夏擁有汽車保險業者Geico、BNSF鐵路公司和蘋果這類大型股，但該公司其實也持有許多消費品和零售公司的股票，旗下投資組合包括油漆品牌Benjamin Moore、連鎖冰淇淋店Dairy Queen、金頂電池（Duracell）、服飾業者鮮果布衣（Fruit of the Loom），以及持有超市連鎖業者Kroger約25億美元股票。Ulta在全美50個州設有約1,395門市。

巴菲特也熟悉航太產業，在2016年以321億美元收購飛機零件製造商「精密鑄件」（Precision Castparts），仍是波克夏迄今對整家公司的最大手筆收購案。不過，巴菲特稍後坦承買貴了，這家公司先前苦於應付新冠疫情期間飛航量銳減、波音737 MAX機型停飛帶來的利空衝擊。

另一方面，波克夏上季大賣772億美元的股票，其中包括將蘋果持股大砍一半，相當約3.9億股，此外還出脫近10億美元的雲端運算業者Snowflake的投資與出清影視巨擘派拉蒙全球公司（Paramount Global）的剩餘持股。

相較於大賣股票，波克夏上季買進股票的金額僅16億美元。

出脫持股讓波克夏上季現金和約當現金達到2,769億美元，較第1季底的1,890億美元大增。

波克夏也減碼美銀，根據彭博資訊估算，自7月中來已削減8.8%的部位。

波克夏上季另減碼金控公司第一資本（Capital One）、零售連鎖業者 Floor & Decor、建材製造商Louisiana-Pacific與電信業者T-Mobile；增持的股票包括安達保險集團（Chubb）、西方石油（Occidental Petroleum）和媒體控股公司Sirius XM。

巴菲特在8月30日將迎接94歲大壽，他自1965年來持續執掌波克夏公司。

波克夏 巴菲特

上一則

查克柏格送妻2公尺高綠雕像示愛 網虧：億萬富翁會做的事

下一則

索羅斯旗下基金 上季新押注美超微、蘋果、博通等科技股

延伸閱讀

堪比美國經濟縮影 「股神」巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

堪比美國經濟縮影 「股神」巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？
巴菲特的波克夏賣蘋果股票獲利 估要繳稅150億美元

巴菲特的波克夏賣蘋果股票獲利 估要繳稅150億美元
股神持有國庫券比Fed多 波克夏投資規模達2346億美元

股神持有國庫券比Fed多 波克夏投資規模達2346億美元
銀彈充足...巴菲特會再加倉日本商社？ 股價大跌本益比接近當初加碼

銀彈充足...巴菲特會再加倉日本商社？ 股價大跌本益比接近當初加碼

熱門新聞

美國公債殖利率9日（周五）漲跌互見，但2年、10年、30年期殖利率全周都上揚。過去一周來，基準的10年期美債殖利率上下震盪超過30個基點，波動之大是數月來僅見。（路透）

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

2024-08-10 08:21
Ranmore基金管理公司產品組合經理沛許認為，家樂福這檔股票的防禦性本質，以及在通膨下的獲利能力，是吸引人的關鍵特質。（路透）

若經濟衰退來襲 基金經理人：你該買的是「這檔股票」

2024-08-12 09:05
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
從麥當勞、迪士尼到精品業，都感受到消費需求減退的衝擊。圖為佛羅里達州的迪士尼主題樂園。（美聯社）

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

2024-08-08 06:28
摩根大通執行長戴蒙（見圖）希望下任總統聚焦於「能提供人民保護、進步、繁榮的更高明政策」。路透

小摩戴蒙：「美國夢」正在消失 半數美國人也同意

2024-08-09 12:21
美國失業率攀升，股價下跌，長期公債殖利率遠低於短債殖利率，這些都是經濟衰退的跡象。但仔細深究發現，縱使衰退風險已升高，但現況看來並不像是衰退。聯準會（Fed）仍有時間防止衰退夢魘成真。路透

美國經濟還沒衰退 但「這種發展」可能真的導致衰退

2024-08-07 11:42

超人氣

更多 >
李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚
華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交

華醫在加州6880萬元豪宅降價也難賣 原因出在社交
4生肖最會吵架 屬虎堅持自我不退讓、他們原則不許被侵犯

4生肖最會吵架 屬虎堅持自我不退讓、他們原則不許被侵犯
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字

亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字