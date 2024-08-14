歷經上周股災 美銀調查：資金轉進債市、現金避險

美銀最新調查顯示，儘管歷經了上周的股災，基金經理人對美國大型科技股和經濟將軟著陸仍有信心，但許多人已把資金轉進債市和現金避險，且美國經濟衰退已取代地緣政治風險，被視為最大尾部風險。

調查顯示，對美國經濟會軟著陸的預期，從7月的68%提高到76%，不過對全球經濟的預期卻大幅降溫，如今有近47%的受訪者預期未來一年經濟會放緩，而美國陷入衰退則被視為最大尾部風險。7月時的調查顯示，地緣政治衝突半年來首次超過通膨，成為投資 人心中頭號尾部風險。

由於全球投資人目前對經濟衰退的憂慮大於通膨居高，加上最近債市證明自己能夠在股市重挫時發揮避險功能，因而投資人正在累積債券 部位。

英國金融時報（FT）報導，上周股市重挫之際，美國公債及其他高評級債券價格強力上揚，使殖利率 一度降到一年多來低點。儘管之後股市反彈，但基金經理人表示鑒於經濟成長減緩，通膨下降，且聯準會及其他各大央行在年底前將多次降息，都凸顯債券的吸引力。

投資人8月來已對美國公債及公司債基金淨投入89億美元；另外7月淨流入金額更高達574億美元，是今年元月來最高額，且是2021年中以來次高額。優質公司基金則連續第十周出現淨流入，為四年來最長。