經濟衰退被誇大 7月小企業信心回升 2年半來新高

美國7月小型企業信心躍升至近 2 年半來最高水平，再次表明上個月失業率上升後，金融市場對經濟衰退的擔憂可能被誇大了。

全國獨立企業聯合會(NFIB)的小型企業樂觀指數在上個月上升2.2點至 93.7，為2022年2月以來的最高讀數。

雖然企業繼續擔心通貨膨脹，但提高工人薪資和平均售價的企業較少；這對通膨前景來說是個好兆頭。更多業者計劃未來幾個月增加庫存，這可能會提振國內生產毛額。

25%的業主表示通膨經營業務時最重要的問題，比6月增加4個百分點。再加上11月總統大選前的政策不確定性，導致NFIB指數連續31個月低於50年平均值98。

NFIB首席經濟學家鄧克爾伯格(Bill Dunkelberg)表示：「未來幾個月，業主們將面臨不可預測的局面，他們不知道未來的經濟狀況或政府政策將如何影響他們。」

話雖如此，通膨情況正在改善。淨33%業主提高員工薪資，為2021年4月以來的最低讀數，比6月下降5個百分點。這與最近工資成長放緩相一致。提高平均售價的業主比率下降5個百分點至22%，也與物價壓力的減弱相吻合。

預計漲價業者淨增24%，為2023年4月以來的最小漲幅，較6月下降2個百分點。

企業主也預期銷售額會很高，但比率仍處於低迷水準。

未來幾個月計畫投資 庫存淨額淨增2%，較6月上升4個百分點。上次庫存投資計畫出現正值是在2022年10月。

雖然勞動市場正在放緩，但勞工 仍然短缺，特別是建築、運輸和零售業 。NFIB指出，建築業的職缺比6月增加4個百分點，55%的公司有無法填補的職缺。

38%的業主表示上個月無法填補職缺，比6月增加1個百分點。